Робот проводит уборку в зале с пустыми стойками регистрации в израильском аэропорту Бен-Гурион. Фото: AP

14:12 Очаг почти закрыт

Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что природный очаг коронавируса в Ухане может быть закрыт в ближайшее время. Однако, по его словам, ситуация с заболеванием в мире вряд ли "затихнет", поскольку вирус получил распространение за пределами КНР. Сегодня зарегистрировано уже более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом, самое интенсивное проявление инфекции в Корее, на втором месте Италия, на третьем - Иран, Китай уже на четвертом месте.

12:00 Китай закрывает больницы

Последние 49 пациентов выписаны во вторник из единственного оставшегося временного госпиталя в Ухане, которых в период эпидемии было открыто 14. Ситуация с профилактикой и контролем коронавируса в Поднебесной стремительно улучшается. За минувшие выходные зарегистрировано только 17 новых случаев заражения, все - в провинции Хубэй. Общее количество заболевших COVID-19 в Китае к 10 марта составило 80 754, число жертв достигло 3136, почти 60 тысяч человек выздоровели.

11:05 Вирус за решеткой

До восьми лет тюрьмы можно получить за нарушение режима изоляции по коронавирусу в Узбекистане. Уголовная ответственность применяется в случае нарушения правил 14-дневного карантина в специальных закрытых помещениях по категории "1а" для граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Афганистана, Японии, и правил 14-дневного домашнего карантина по категории "1б" для тех, кто посещал Францию, США, Германию, Сингапур, Испанию и Тайвань. На утро 10 марта в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Проверку на коронавирус прошли более 6,3 тысячи человек.

10:00 Деньги придется вернуть

На период ситуации с коронавирусом авиакомпании хотят обязать полностью возвращать туристам деньги за билеты, приобретенные в составе турпакетов в Италию. В настоящее время перевозчики удерживают до 95% их стоимости, поскольку официальных запретов на полеты в эту страну нет, а есть только рекомендации Роспотребнадзора. Ассоциация туроператоров России просит ввести временные требования для авиакомпаний расторгать договоры перевозки с полным возвратом денежных средств пассажирам и агентам перевозчика, а также позволить переносить даты невозвратных билетов до 30 сентября 2020 г., когда ситуация с коронавирусом в Италии, предположительно, будет нормализована.

09:42 ОРВИ вместо коронавируса

Как сообщает Роспотребнадзор, новых случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на утро вторника не зарегистрировано, а вот заболевших ОРВИ - 1588 человек. Тем не менее все граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по СОVID-19, помещаются в двухнедельных карантин и предупреждаются об ответственности. Всего в России было зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 17 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, один россиянин и трое граждан РФ, эвакуированные ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, выписаны после выздоровления.

08:21 "Чума" итальянских пенсионеров

Больницы в Риме готовятся к значительному росту числа людей, заразившихся коронавирусом, и готовят дополнительные приемные отделения и места в отделениях интенсивной терапии. Причина большого количества заболевших - стареющее население Италии, поскольку СОVID-19 больше всего опасен для пожилых людей. Во вторник общее число зараженных превысило 9 тысяч человек, основная масса инфицированных проживает в северной области Ломбардия. Число выздоровевших составляет 724 человека, а количество летальных исходов достигло 463. Во вторник власти страны ввели общенациональный карантин, призванный помешать распространению коронавируса. Документ запрещает перемещение граждан без уважительных причин. Прекращаются любые спортивные мероприятия, включая национальный чемпионат по футболу, до 3 апреля закрываются школы и все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры, ограничивается работа коммерческих центров и заведений общепита.

06:03 В Приморье вирус не нашли

Во Владивостоке опровергли информацию о выявлении случая заражения коронавирусом. Сообщения в соцсетях о задержании Росгвардией гражданина, вернувшегося из Италии с симптомами опасного заболевания, в региональном Управлении Роспотребнадзора назвали выдумкой. Всего в пунктах Приморья на наличие СОVID-19 проверили 85 человек, у всех результат отрицательный.

04:03 Сводка из-за океана

США вышли на 8-е место по числу зараженных коронавирусом после КНР, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии и Испании. Всего по подсчетам Университета Джонса Хопкинса в Америке подтверждено 717 случаев заболевания СОVID-19, в числе погибших - 26 человек. Вирус выявлен в 34 штатах и столичном округе Колумбия.

03:21 Карантин под завалами

Продолжаются поисково-спасательные работы на юго-востоке Китая, где в субботу утром обрушилось здание отеля, в котором на карантине находились люди, имевшие тесный контакт с зараженными коронавирусом. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, еще девяти удалось выбраться самостоятельно. В настоящее время известно о 18 погибших, 59 человек удалось спасти. Как выяснилось, обрушившаяся гостиница была построена незаконно и неоднократно перестраивалась с нарушениями.