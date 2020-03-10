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Хроника коронавируса
14:12 Очаг почти закрыт
Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что природный очаг коронавируса в Ухане может быть закрыт в ближайшее время. Однако, по его словам, ситуация с заболеванием в мире вряд ли "затихнет", поскольку вирус получил распространение за пределами КНР. Сегодня зарегистрировано уже более 32 тысяч случаев заражения коронавирусом, самое интенсивное проявление инфекции в Корее, на втором месте Италия, на третьем - Иран, Китай уже на четвертом месте.
12:00 Китай закрывает больницы
Последние 49 пациентов выписаны во вторник из единственного оставшегося временного госпиталя в Ухане, которых в период эпидемии было открыто 14. Ситуация с профилактикой и контролем коронавируса в Поднебесной стремительно улучшается. За минувшие выходные зарегистрировано только 17 новых случаев заражения, все - в провинции Хубэй. Общее количество заболевших COVID-19 в Китае к 10 марта составило 80 754, число жертв достигло 3136, почти 60 тысяч человек выздоровели.
11:05 Вирус за решеткой
До восьми лет тюрьмы можно получить за нарушение режима изоляции по коронавирусу в Узбекистане. Уголовная ответственность применяется в случае нарушения правил 14-дневного карантина в специальных закрытых помещениях по категории "1а" для граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Афганистана, Японии, и правил 14-дневного домашнего карантина по категории "1б" для тех, кто посещал Францию, США, Германию, Сингапур, Испанию и Тайвань. На утро 10 марта в республике не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Проверку на коронавирус прошли более 6,3 тысячи человек.
10:00 Деньги придется вернуть
На период ситуации с коронавирусом авиакомпании хотят обязать полностью возвращать туристам деньги за билеты, приобретенные в составе турпакетов в Италию. В настоящее время перевозчики удерживают до 95% их стоимости, поскольку официальных запретов на полеты в эту страну нет, а есть только рекомендации Роспотребнадзора. Ассоциация туроператоров России просит ввести временные требования для авиакомпаний расторгать договоры перевозки с полным возвратом денежных средств пассажирам и агентам перевозчика, а также позволить переносить даты невозвратных билетов до 30 сентября 2020 г., когда ситуация с коронавирусом в Италии, предположительно, будет нормализована.
09:42 ОРВИ вместо коронавируса
Как сообщает Роспотребнадзор, новых случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на утро вторника не зарегистрировано, а вот заболевших ОРВИ - 1588 человек. Тем не менее все граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по СОVID-19, помещаются в двухнедельных карантин и предупреждаются об ответственности. Всего в России было зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 17 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, один россиянин и трое граждан РФ, эвакуированные ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, выписаны после выздоровления.
08:21 "Чума" итальянских пенсионеров
Больницы в Риме готовятся к значительному росту числа людей, заразившихся коронавирусом, и готовят дополнительные приемные отделения и места в отделениях интенсивной терапии. Причина большого количества заболевших - стареющее население Италии, поскольку СОVID-19 больше всего опасен для пожилых людей. Во вторник общее число зараженных превысило 9 тысяч человек, основная масса инфицированных проживает в северной области Ломбардия. Число выздоровевших составляет 724 человека, а количество летальных исходов достигло 463. Во вторник власти страны ввели общенациональный карантин, призванный помешать распространению коронавируса. Документ запрещает перемещение граждан без уважительных причин. Прекращаются любые спортивные мероприятия, включая национальный чемпионат по футболу, до 3 апреля закрываются школы и все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры, ограничивается работа коммерческих центров и заведений общепита.
06:03 В Приморье вирус не нашли
Во Владивостоке опровергли информацию о выявлении случая заражения коронавирусом. Сообщения в соцсетях о задержании Росгвардией гражданина, вернувшегося из Италии с симптомами опасного заболевания, в региональном Управлении Роспотребнадзора назвали выдумкой. Всего в пунктах Приморья на наличие СОVID-19 проверили 85 человек, у всех результат отрицательный.
04:03 Сводка из-за океана
США вышли на 8-е место по числу зараженных коронавирусом после КНР, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии и Испании. Всего по подсчетам Университета Джонса Хопкинса в Америке подтверждено 717 случаев заболевания СОVID-19, в числе погибших - 26 человек. Вирус выявлен в 34 штатах и столичном округе Колумбия.
03:21 Карантин под завалами
Продолжаются поисково-спасательные работы на юго-востоке Китая, где в субботу утром обрушилось здание отеля, в котором на карантине находились люди, имевшие тесный контакт с зараженными коронавирусом. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек, еще девяти удалось выбраться самостоятельно. В настоящее время известно о 18 погибших, 59 человек удалось спасти. Как выяснилось, обрушившаяся гостиница была построена незаконно и неоднократно перестраивалась с нарушениями.
В гости без сюрпризов
Изменения в действующей нормативной базе будут направлены на усиление контроля за проведением медицинских освидетельствований иностранцев и лиц без гражданства, а также выдачей им медицинских заключений для получения разрешительных документов в сфере миграции для въезда в Россию (проще говоря, вида на жительство), а также для устройства на работу.
Какие конкретно дополнительные ограничения могут появиться, пока обсуждается. Но, например, действующими нормами ограничен въезд в Россию людей с ВИЧ-инфекцией. Аналогичные меры, кстати, действуют во многих государствах мира. Например, при оформлении долгосрочной визы для въезда в Австралию необходимо представить медицинское заключение об отсутствии туберкулеза.
Еще одно предложение Роспотребнадзора касается создания федеральной информационной системы сведений эпидемиологического характера. Единая система позволит ускорить и координировать действия по раннему выявлению инфекционных заболеваний, максимально быстро принимать решения о нежелательности пребывания в стране иностранцев. В эту систему предполагается также интегрировать сведения из баз данных регионов, в том числе данные о трудовой деятельности иностранцев. "Это значительно сократит время межведомственного взаимодействия и исключит фальсификацию информации", - уточнили в ведомстве.
Защити себя сам
Симптомы общеизвестны: это лихорадка (высокая температура), головная боль и ломота в теле, слабость, кашель, иногда тошнота, диарея и рвота. При возникновении этих симптомов нужно остаться дома, чтобы не разносить заразу, и обратиться за врачебной помощью. Но, конечно, лучше не болеть вообще. В Роспотребнадзоре напомнили об основных и в общем-то хорошо известных мерах, которые помогут снизить риск заражения.
Главное правило - как можно меньше контактов с другими людьми. Рукопожатия, поцелуи и объятия при встрече временно отменяются. Во время "высокого эпидсезона" нужно также отложить посещение торговых центров, театров, концертов. Не рекомендуются и поездки в общественном транспорте, особенно в час пик. Понятно, что полностью избежать поездок вряд ли возможно, но перед тем, как войти в метро или автобус, хотя бы наденьте медицинскую маску.
Лучше не находиться в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Одна из важнейших рекомендаций - почаще мыть руки с мылом и дезинфицировать их, так как загрязненные частицы слизи, выделяемые при кашле, чихании и просто разговоре оседают на поверхностях, а оттуда могут попасть на руки. По той же причине дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику, дверные ручки и перила лестниц.
Петербургские власти приглашают поддержать студентов
К вынужденной мере администрация вуза прибегла по предписанию Роспотребнадзора, когда 2 марта у студента-итальянца обнаружились опасные симптомы. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Одновременно с ним на карантин в эту инфекционную клинику поместили еще четырех человек, которые успели пообщаться с итальянцем.
А 4 марта общежитие, в котором проживает почти 700 студентов, было закрыто на обсервацию. Регулярно сотрудники университета измеряют температуру у студентов, берут пробы для лабораторных исследований у всех, кто находится в общежитии. Круглосуточно работают врачи и ординаторы университета им. Мечникова. Проводится регулярная дезинфекция помещений.
Еду студентам три раза в день доставляют в специальных контейнерах и оставляют на стульях у дверей в комнаты. Таким же способом обеспечивают средствами гигиены.
Студенты в соцсетях больше всего жалуются на качество доставляемой еды. Так, Екатерина Первеева спрашивает: "Хотелось бы узнать, когда нас отпустят и хотя бы разрешат передавать еду, ибо есть то, что приносят, невозможно!"
Мужская часть населения более сдержанна, но вот коллективный запрос от них:
- Нужно решить вопрос обеспечения туалетной бумагой, средствами для мытья посуды, полов, поверхностей. Средствами личной гигиены. Прокладки для девушек! И для всех - мыло, шампунь, чай, лампочки.
Есть в сообщениях и ирония. Так, Дамир Янсапов интересуется: "Можно отобрать у поваров соль?"
На все вопросы координатор группы отвечает незамедлительно. Вопрос про соль обещали передать организации, осуществляющей приготовление пищи.
На сайте университета разместили телефон "горячей линии": 303-51-18. Сюда можно обратиться с любыми бытовыми вопросами.
Чтобы запертые на карантине не чувствовали себя оторванными от праздника, волонтеры университетского отряда 8 марта под окнами общежития провели концерт-флешмоб "Петербург своих не бросает". И хотя это здание сейчас обнесено забором, чтобы сюда не проникли посторонние, на сайте университета подчеркивается: те, кто хочет поддержать студентов, могут передать им необходимое - средства гигиены, лекарства, чай, кофе, сахар, соль. Все это принимается ежедневно с 15.00 до 15.30 и с 20.00 до 20.30 в зоне приема продуктов во дворе общежития.
Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы
- На сегодняшний день выявлены единичные случаи заражения новым коронавирусом, и имеющиеся больничные мощности справляются. Тем не менее, каждый новый случай требует госпитализации не только самого заболевшего, но и еще нескольких человек. На больничную койку отправляются все, кто контактировал с носителем вируса, если у них выявлены даже малейшие признаки ОРВИ.
Происходит немало других "профилактических" госпитализаций, когда подозрение на коронавирус впоследствии не подтверждается. И, разумеется, город должен быть готов к любому сценарию развития событий.
Вот почему в рамках режима повышенной готовности Собянин принял решение о строительстве мобильного комплекса новой инфекционной больницы. Эта больница, по его словам, станет дополнением стационара в Коммунарке и городской инфекционной больницы N 1.
Мэр уверен: новая больница будет построена в короткие сроки. Сделать это возможно, так как построят ее, как и в китайском Ухане, из быстровозводимых конструкций. Как сообщил накануне глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев, работа над проектом нового комплекса по поручению мэра уже идет.
Собянин подчеркнул: несмотря на то, что строиться больница будет из быстровозводимых конструкций, оснащена она должна быть самым современным медицинским оборудованием. Вокруг больничного корпуса планируется создать внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания.
Площадка под новую больницу выбрана в Новой Москве, за "бетонным" кольцом.
"Крупных жилых комплексов в этом районе нет, - особо подчеркнул мэр. - Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет". "Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению", - обратился к москвичам с просьбой глава города. И пообещал: в связи с тем, что больнице потребуется прокладка газопровода, газом будут обеспечены и близлежащие поселки.
Власти Италии закрыли на карантин всю страну
Власти Италии были вынуждены пойти на этот отчаянный шаг в связи со значительным приростом зараженных (этот показатель перевалил за 9 тысяч случаев) и увеличением числа летальных исходов - только за понедельник от коронавируса скончались 97 человек. Еще одним мотивирующим обстоятельством стало легкомысленное отношение некоторых итальянцев к разворачивающейся на их глазах трагедии. Особенно это касается местной молодежи, которая продолжила вести привычный образ жизни, наивно полагая, что вирус опасен только для пожилых.
"У нас больше нет времени на раздумья. Для сдерживания вируса и ради здоровья наших граждан мы решили принять меры, которые можно обозначить выражением "я остаюсь дома". Больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2, вся Италия станет одной "защищенной зоной". Во благо Италии, наших родителей и наших стариков мы обязаны чем-то пожертвовать. Будущее страны в наших руках", - подчеркнул премьер, призвав граждан проявить ответственность.
Согласно решению правительства, в период с 10 марта по 3 апреля включительно вся Италия объявляется закрытой зоной, на передвижение по которой вводится тотальный запрет для всех жителей, за исключением тех, у кого имеются "обоснованные причины, связанные с работой либо с состоянием здоровья". В качестве подтверждения необходимо будет заполнить на месте специальную форму, предоставленную полицией. После чего, в случае возникновения сомнений относительно подлинности указанной информации, власти имеют право потребовать от заявителя предоставить дополнительную документацию.
Новым декретом, в том числе, предусматривается закрытие всех образовательных учреждений, музеев, кинотеатров, театров, дискотек, пабов, игорных заведений, горнолыжных курортов, спортзалов, рекреационных заведений. Под запрет, в частности, попадает национальный чемпионат по футболу (серия А).
Все бары и рестораны должны закрываться строго в шесть вечера, а в дневное время их работа будет разрешена исключительно при соблюдении дистанции между посетителями. Впредь на территории Италии запрещены также все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные богослужения. Как отмечается, на данный момент нововведения не отразятся на работе общественного транспорта. Власти также не намерены вводить ограничения на выезд итальянцев за границу, но "продолжат осуществлять контроль над въезжающими в страну".
За нарушение введенных ограничений предусматривается административная и уголовная ответственность в виде штрафа в 206 евро и тюремного срока до 6 месяцев.
Новость о введении карантина вызвала страшный переполох среди итальянцев, которые на ночь глядя бросились штурмовать супермаркеты. Для того, чтобы предотвратить хаос, департамент гражданской обороны Италии на утро распространил в СМИ и соцсетях короткую инструкцию, в которой прописано, что можно и чего нельзя будет делать в новой для Италии ситуации.