В этом заявлении контр-адмирала важны два момента. Первый - благодаря московским соглашениям двух президентов боевые действия между турецкими военными и армией Асада удалось остановить.
Второй - количество перестрелок в Идлибе после переговоров в Москве Путина и Эрдогана сократилось до минимума. Огонь там открывают лишь время от времени. Причем делают это так называемые непримиримые боевики, которым глава Турции Эрдоган не указчик.
Контр-адмирал Олег Журавлев уточнил, террористы каких именно формирований категорически не желают перемирия не только в Идлибе, но и вообще на территории Сирии. Это в первую очередь боевики запрещенных в России "Джебхат ан-Нусры" и "Исламской партии Туркестана".
Но даже их главари прекрасно осознают: устроенные ими вооруженные провокации в зоне деэскалации могут обернуться ответными ударами. Причем в такой ситуации от огня сирийской армии турецкие военные уже не спасут. Поэтому главари террористов и стараются организовать вооруженные провокации подальше от Идлиба. В частности, в провинции Латакия, как это случилось в минувшие сутки.
Наши и турецкие военные тем временем продолжают совместное патрулирование приграничных районов. Очередной такой рейд они провели в нескольких населенных пунктах провинции Хасеке. Российские военные полицейские, кроме того, проконтролировали обстановку в Ракке. А с воздуха за ситуацией на севере Сирии следили экипажи наших боевых вертолетов.
Что же касается Идлиба, там, как известно, располагаются как российские, так и турецкие наблюдательные посты. После того как Анкара устроила в приграничных районах Сирии операцию "Весенний щит" и нанесла существенный урон войскам Асада (заметим, теряя при этом и своих солдат с офицерами), с цветами никто в Идлибе турок не ждет.
Чтобы избежать столкновений и нападений на их военных, наши полицейские начали сопровождать турецких коллег к местам их службы в зоне деэскалации. По словам контр-адмирала Олега Журавлева, только за прошедшие сутки российские армейские правоохранители проводили в Идлибе 13 таких колонн.
Опять же на случай форс-мажорных ситуаций и для оперативного взаимодействия и урегулирования всех возникающих вопросов наш миротворческий Центр установил с турецким командованием специальный непрерывный канал связи.
Напомним, что президенты Путин и Эрдоган на переговорах в Москве 5 марта также договорились о создании коридоров безопасности шириной 6 километров к северу и 6 километров к югу от трассы М4 - она имеет стратегическое значение и соединяет сирийский город Латакия с иракской границей. Кроме того, 15 марта должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование шоссе М4 от населенного пункта Трумба в двух километрах западнее города Серакиб до населенного пункта Айн-эль-Хабр. Сейчас идет активная работа по подготовке этих решений к полной реализации.