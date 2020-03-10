"В соответствии с российско-турецкими договоренностями с нуля часов 6 марта на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. Благодаря этим договоренностям количество обстрелов регулярно снижается. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано", - сообщил руководитель российского миротворческого центра в Сирии Олег Журавлев.

В этом заявлении контр-адмирала важны два момента. Первый - благодаря московским соглашениям двух президентов боевые действия между турецкими военными и армией Асада удалось остановить.

Второй - количество перестрелок в Идлибе после переговоров в Москве Путина и Эрдогана сократилось до минимума. Огонь там открывают лишь время от времени. Причем делают это так называемые непримиримые боевики, которым глава Турции Эрдоган не указчик.

Контр-адмирал Олег Журавлев уточнил, террористы каких именно формирований категорически не желают перемирия не только в Идлибе, но и вообще на территории Сирии. Это в первую очередь боевики запрещенных в России "Джебхат ан-Нусры" и "Исламской партии Туркестана".

Но даже их главари прекрасно осознают: устроенные ими вооруженные провокации в зоне деэскалации могут обернуться ответными ударами. Причем в такой ситуации от огня сирийской армии турецкие военные уже не спасут. Поэтому главари террористов и стараются организовать вооруженные провокации подальше от Идлиба. В частности, в провинции Латакия, как это случилось в минувшие сутки.

Наши и турецкие военные тем временем продолжают совместное патрулирование приграничных районов. Очередной такой рейд они провели в нескольких населенных пунктах провинции Хасеке. Российские военные полицейские, кроме того, проконтролировали обстановку в Ракке. А с воздуха за ситуацией на севере Сирии следили экипажи наших боевых вертолетов.

Что же касается Идлиба, там, как известно, располагаются как российские, так и турецкие наблюдательные посты. После того как Анкара устроила в приграничных районах Сирии операцию "Весенний щит" и нанесла существенный урон войскам Асада (заметим, теряя при этом и своих солдат с офицерами), с цветами никто в Идлибе турок не ждет.

Чтобы избежать столкновений и нападений на их военных, наши полицейские начали сопровождать турецких коллег к местам их службы в зоне деэскалации. По словам контр-адмирала Олега Журавлева, только за прошедшие сутки российские армейские правоохранители проводили в Идлибе 13 таких колонн.

Наши военные установили с турецким командованием непрерывный канал связи

Опять же на случай форс-мажорных ситуаций и для оперативного взаимодействия и урегулирования всех возникающих вопросов наш миротворческий Центр установил с турецким командованием специальный непрерывный канал связи.

Напомним, что президенты Путин и Эрдоган на переговорах в Москве 5 марта также договорились о создании коридоров безопасности шириной 6 километров к северу и 6 километров к югу от трассы М4 - она имеет стратегическое значение и соединяет сирийский город Латакия с иракской границей. Кроме того, 15 марта должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование шоссе М4 от населенного пункта Трумба в двух километрах западнее города Серакиб до населенного пункта Айн-эль-Хабр. Сейчас идет активная работа по подготовке этих решений к полной реализации.