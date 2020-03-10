Отсутствие торгов на Московской бирже в понедельник, похоже, спасло российские фондовые индексы и курс рубля от глубокого падения, фактически дав финансовым властям фору на принятие решений. Во вторник торги после праздников хоть и открылись заметным снижением, но зато к середине дня российской валюте и индексам удалось заметно "отскочить". Серьезным подспорьем оказались упреждающие продажи валюты Банком России на внутреннем рынке.

Торги во вторник открылись предсказуемым падением, но не таким глубоким, как можно было ожидать. Курс доллара на максимуме коснулся 73 рублей, причем за день до этого на внебиржевых торгах он уходил к 75 рублям. Днем во вторник курс российской валюты на Мосбирже колебался уже возле 71 рубля.

То же произошло и с фондовыми индексами. Рублевый индекс Мосбиржи падал на открытии примерно на 10%, валютный индекс РТС терял примерно 16%. К середине дня снижение составляло уже примерно 4% и 9% соответственно.

Перед открытием торгов Банк России объявил о решении поддержать и успокоить валютный рынок. Для этого с 10 марта ЦБ начал упреждающие продажи иностранной валюты на внутреннем рынке. По подсчетам аналитиков Росбанка, ежедневный объем интервенций составит около 50 млн долларов. При более штатной ситуации ЦБ должен был бы дождаться апреля, но решил сыграть на опережение. Очевидно, эта тактика сработала.

Позднее ЦБ заявил о том, что готов предоставить банкам дешевые деньги (дополнительную ликвидность). По словам первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, проблем с ликвидностью у банков сейчас нет, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных рыночных колебаний.

Мировые финансовые рынки, и так беспокойные из-за распространения коронавируса, лишились последних остатков стабильности в выходные после развала соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Но история взаимодействия России со странами ОПЕК с разрывом сделки не закончилась. "Двери не закрыты - то, что соглашение после 1 апреля о сокращении не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и "не ОПЕК", - сообщил глава российского минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, могут быть достигнуты и новые договоренности: очередные встречи России с представителями ОПЕК запланированы на май-июнь.

После негатива по нефтяному рынку следует дождаться сигналов от крупнейших добывающих стран, поскольку итоги встречи ОПЕК+ носят эмоциональный характер, после которого должны последовать конструктивные решения, соглашается начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Но очевидно: расслабляться рано, пока на мировых площадках сильны негативные настроения и неопределенность, и говорить о полноценной восстановительной динамике сложно, указывает аналитик.

Рублю и российским фондовым индексам удастся стабилизироваться в ближайшие дни, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Но сильного восстановления из-за сохранения негативных настроений на мировых площадках ожидать не стоит, соглашается он. "В целом ситуация с вирусом будет оказывать негативное влияние еще несколько месяцев, а затем во втором полугодии ситуация начнет улучшаться. Ведущие страны мира приступили к активной борьбе с вирусом, а также увеличили стимулирование экономики с помощью монетарных и фискальных методов - снижения ставок, увеличения госрасходов и снижения налогов", - говорит Васильев.

73 рубля стоил на максимуме доллар на Московской бирже во вторник. Позднее рублю удалось заметно укрепиться благодаря росту нефти и мерам ЦБ

По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, в нынешней ситуации не нуждается в коррекции и бюджетная политика. "Поскольку текущее снижение цен на нефть может оказаться краткосрочным, мы не видим никакой угрозы для реализации нацпроектов", - подчеркивает она. Российская бюджетная система гарантирует, что все обязательства перед гражданами в долгосрочном периоде будут выполнены, заявила также накануне первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По словам Васильева, в целом сейчас экономика России гораздо лучше подготовлена для нейтрализации внешних угроз, чем во время падений рынков предыдущих лет. Так, бюджетное правило снизило зависимость курса рубля от цен на нефть, а существенные золотовалютные резервы, низкий внешний долг, профицит бюджета и профицит текущего счета поддерживают устойчивость финансовой системы, говорит аналитик.