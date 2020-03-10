Когда в Беларуси появится свой электромобиль

Четыре белоснежных электромобиля Geely Geometry A презентовали в белорусской столице, сообщают местные новостные порталы. Правда, пока речь идет о продукции китайского автопрома, и белорусские автостроители к их производству не имеют отношения, пояснил БЕЛТА директор "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

Он уточнил, что один из образцов будут тестировать на предприятии, а еще три вскоре поступят в дилерские центры. Они не предназначены для продажи, а только для изучения спроса, успокоил интерес потенциальных покупателей руководитель завода.

"Задача состоит в том, чтобы опробовать электромобиль, модель которого выпускают в КНР с прошлого года, технически и коммерчески, чтобы потом принять решение о дальнейших этапах развития этого направления у нас на заводе, - рассказал Свидерский. - Нужно провести всесторонние эксплуатационные испытания: устраивает нас такая машина или нет, конкурентоспособна она или нет".

Дело в том, что "БЕЛДЖИ" готово рассматривать выпуск электромобилей в Беларуси, но при условии продажи 5-10 тысяч машин в год, констатировал директор предприятия, обратив при этом особое внимание на экспортный ресурс новинки. Сейчас "БЕЛДЖИ" поставляет авто на рынки Союзного государства, ведутся переговоры с Казахстаном и Узбекистаном. Электромобили востребованы и на европейском рынке, добавил Свидерский.

Кстати, пока на китайском рынке представлено две версии электромобиля: базовая с запасом хода 410 километров и топовая с пробегом 500 километров. При использовании станций быстрой подзарядки, утверждают эксперты, аккумуляторы с 30 до 80 процентов можно "заправить" за полчаса.

В длину новинка китайского автопрома достигает 4736 миллиметров, а колесная база машины составляет 2700 миллиметров. Что касается двигателя, то он у седана выдает 163 лошадиные силы. С места до 100 километров в час, по заявлению производителя, автомобиль разгоняется за 8,8 секунды.