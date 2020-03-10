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10.03.2020 15:06
Рубрика: Спорт

Кокорин рассказал, что не собирается возвращаться в "Зенит"

Текст: Сергей Литвинов

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин заявил, что не намерен возвращаться в питерский "Зенит" по окончании аренды в своей нынешней команде. Об этом футболист рассказал в ролике на канале "КраСава" в YouTube.

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Первые зимние сборы в новом году Кокорин начал в составе "Зенита", с которым у него был контракт до конца сезона. Однако в конце января появилась информация, что игрок переходит в "Сочи". В конце концов, Александр оказался в этой команде, но после определенной паузы. Сообщалось, что он не хочет уходить в стан сочинцев и что из-за этого ему грозит перевод в дубль питерского клуба.

По словам Кокорина, у него был вариант с "Марселем", но "Зенит" его не отпустил. К слову, французский клуб тренирует бывший рулевой "сине-бело-голубых" Андре Виллаш-Боаш. Именно при португальце Александр переходил в "Зенит".

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
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"Я тогда написал Виллаш-Боашу. Говорю: "Сейчас готов к вам перейти, потому что "Зениту" я не нужен на вторую часть сезона". Он ответил, что это супервариант, но "Марсель" не может позволить себе платить за трансфер. И что возможна аренда. Они связались с "Зенитом" и там сказали, что не заинтересованы меня отдавать. На данный момент желания возвращаться в питерский клуб нет. Отношения испорчены. Я не вижу смысла в том, чтобы ходить и улыбаться друг другу, будто ничего не было", - сказал Кокорин.

Напомним, с момента перехода в "Сочи" Кокорин провел два матча в Премьер-лиге и забил один гол. Он отличился во встрече 20-го тура с тульским "Арсеналом" (1:2).

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