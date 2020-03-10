Фанаты Мадонны, одной из самых популярных в мире эстрадных певиц, находятся в шоке после того, как на двух заключительных концертах парижских гастролей звезды из-за коронавируса был поставлен жирный крест. Кто-то бьется в истерике, а кто-то пытается вернуть деньги за дорогостоящие билеты. Причина страстей - решение французских властей отменить все массовые мероприятия в закрытых пространствах с участием свыше тысячи человек. В столичном же театре "Рекс", где проходили с аншлагом выступления Мадонны, 2700 кресел, то есть в два с лишним раза больше, чем указано в правительственном декрете.

Надо сказать, что в идентичном положении оказались и многие другие концертные залы Франции, многие из которых были вынуждены отказаться от давно сверстанных программ. Так на двух площадках Парижской оперы, а это дворец Гарнье и филиал на площади Бастилии, уже отменены три спектакля, и, судя по всему, это лишь начало. Закрылся главный зал Парижской филармонии "Пьер Булез", вмещающий 2400 зрителей. Именно там, кстати, должны были в этот уикенд выступать солисты, хор и оркестр Большого театра в рамках фестиваля "Франко-русских музыкальных сезонов". Увы, парижанам этой весной не удастся насладиться мастерством москвичей: гастроли отменили из-за местного форс-мажора.

По культурной жизни Франции нанесен серьезный удар, а потери антрепренеров уже исчисляются астрономическими суммами. По данным Оливье Дарбуа, руководителя их ассоциации Prodiss, уже подсчитанные убытки составили 250 миллионов евро.

В этих условиях многим приходится адаптироваться к чрезвычайной ситуации, чтобы хоть как-то оставаться на плаву. А пример показала дирекция одного из старейших парижских концертных залов "Сигаль", где во вторник и в среду выступает популярная американская рок-группа Nada Surf. Зал был рассчитан на 1500 человек, что превышает разрешенный лимит в полтора раза. С тем, чтобы выйти из ситуации, администрация вместо одного концерта в день даст два - в 19.00 и в 21.15, разделив владельцев билетов таким образом, чтобы не превысить драконовский лимит, введенный правительством.

На других же площадках пошли иным путем, а если конкретно - решили ограничить число продаваемых билетов определенной сверху цифрой. Так поступили в Доме радио, где регулярно проходят концерты классической музыки, а также в театре Шайо, расположенном на площади Трокадеро.

По культурной жизни Франции нанесен серьезный удар, а потери антрепренеров уже исчисляются астрономическими суммами

Примерно таким же образом, с некоторыми коррективами, действуют парижские музейщики. В Лувр отныне пускают только обладателей билетов, приобретенных на специальном сайте, а тех, кто хотел бы попасть в музей с улицы, просто заворачивают. В Версаль теперь можно попасть, лишь забронировав билет на определенное время. Что касается Центра Помпиду, то там нашли другую уловку: запускают внутрь посетителей, пересчитывая входящих и покидающих этот похожий на нефтеперерабатывающий завод комплекс таким образом, чтобы в его стенах не находилось больше тысячи человек.

Звезды также пойдут в карантин

В связи с широким распространением в мире коронавируса Израиль вводит карантин абсолютно для всех людей, прибывающих в страну. Даже знаменитости не смогут рассчитывать на поблажку. Как рассказал советник посольства Израиля в Москве Владимир Шкляр, занимающийся вопросами туризма, в стране уже отменены или перенесены на более поздний срок крупные мероприятия и собрания с участием более 5 тысяч человек. Но с 12 марта вводятся дополнительные меры безопасности. Все въезжающие в страну (как иностранцы, так и граждане Израиля) должны подтвердить, что смогут находиться на домашнем карантине в течение 14 дней (отель для этих целей не подходит). Те, кто уже успел пересечь границу, смогут продолжить свое путешествие, однако им рекомендовано избегать мест массового скопления людей, а при первых признаках респираторных заболеваний обращаться за медицинской помощью по телефону.

Подготовил Юрий Когалов