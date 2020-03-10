Космический зум и заоблачная цена. Честный обзор Samsung Galaxy S20 Ultra

Презентация UNPACKED 2020 прошла без неожиданностей - за несколько месяцев до нее по Сети уже вовсю гуляли не только дизайн новых флагманов, но и название - Galaxy S20. Почему Samsung решила перепрыгнуть номерной ряд модели аж на десять позиций, до сих пор не очень понятно, но в редакции появилось мнение, что цифра 20 сопоставима с цифрой года и началом новой эры и десятилетия. Если мы угадали, просим отдел маркетинга Samsung связаться с редакцией для выдачи премии редакторам.

А если говорить серьёзно, то даже на презентации флагманов самым интересным и выделяющимся из семейства оказался смартфон Galaxy S20 Ultra с нереальным 100-кратным цифровым зумом и прокачанным ночным режимом. Выделяется ли смартфон ещё чем-нибудь, помимо действительно серьёзной заявки на победу в битве камер? Давайте разбираться.

Очень спорный дизайн

Самой животрепещущей темой для обсуждения стал дизайн всей линейки S20 - и Ultra в частности. Если спереди находится изумительный безрамочный AMOLED-экран с диагональю 6,9 дюйма, разрешением 3200x1440 точек на дюйм и очень аккуратным и небольшим глазком под фронтальную камеру, то сзади смартфон выглядит уже не так привлекательно. Многие сходятся во мнении, что задняя часть, хоть и выполнена из очень приятного на ощупь стекла, выглядит очень блекло и дёшево, особенно в сером цвете. Складывается ощущение, что это не флагманская линейка Galaxy S, а бюджетная и среднебюджетная серия Galaxy A, тем более что дизайн задней крышки напоминает прошлогодних представителей линейки A.

Samsung Galaxy S20 Ultra. Фото: Алексей Петров/РГ

С этим утверждением довольно трудно не согласиться, но стоит помнить, что вживую смартфон выглядит куда лучше и привлекательнее, чем на официальных рендерах. Есть довольно немаленькая группа людей, которым дизайн S20 Ultra действительно понравился, но большинство сходится во мнении, что для него сразу нужно купить чехол.

Ещё большим предметом для споров стал дизайн площадки для камер, который выглядит как базука и заметно выпирает из корпуса. Но тут стоит сразу осадить всех спорщиков: разместить такие сенсоры по-другому было просто невозможно, а в реальности эта площадка и вовсе не выглядит противоестественной.

Здесь работает простое и довольно старое правило в мире смартфонов: "На рендерах плохо, а в жизни норм". Так уже было много раз и с iPhone, и с Samsung, и с Huawei, и с другими. Но в случае с новым флагманом стоит признать: дизайн Samsung galaxy S20 Ultra получился довольно спорным, хотя и оригинальным.

А что с железом?

С ним здесь полный порядок! Новинку нашпиговали самым крутым и флагманским железом, которое доступно на сегодня. Сердцем смартфона является чип Samsung Exynos 990 (сопоставимый по мощности с Snapdragon 865). Ему помогают в работе аж 12 Гб оперативной памяти современного стандарта LPDDR5, встроенный накопитель UFS 3.0, тыловые камеры на 108, 48 и 12 Мп с апертурами F/1.80, F/3.50, F/2.20 (про них мы поговорим отдельно), две карты nanoSIM (или карта памяти + nano-SIM, поддерживаются карточки до 1 Тб), аккумулятор на 5000 мАч, полноценная защита от воды IP68, NFC, поддержка сетей 5G, Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ax.

Samsung Galaxy S20 Ultra. Фото: Алексей Петров/РГ

В отличие от некоторых предыдущих моделей, в смартфоне отсутствует разъём для наушников, зато добавлен специальный USB Type-C со встроенным ЦАП, который работает в режиме 32 бита и с дискретизацей 384 кГц. Для многих предыдущее предложение покажется непонятным набором символов, но поверьте, что меломаны будут в полном восторге, и может быть, простят отсутствие разъёма (который должен давно умереть, на наш субъективный взгляд).

Нельзя забывать и про потрясающий QHD-экран с частотой обновления 120 Гц и поддержкой динамического диапазона HDR-10. Что частота обновления 120 Гц или 90 Гц должна стать эталоном и трендом этого года. Иначе зачем это всё? Смартфон работает очень шустро, а высокая плавность заметна невооружённым взглядом и в играх, и в обычных приложениях. Смотреть на стандартные 60 Гц после этого довольно больно.

И всё бы было хорошо, если бы не два неприятных "но". Во-первых, в настройках нет отдельного пункта для понижения мерцания, для людей с не очень хорошим зрением это будет большой проблемой.

Но даже на это можно было бы закрыть глаза, если бы не второе "но". При включении частоты обновления 120 Гц разрешение экрана тут же падает до FullHD+ для экономии заряда аккумулятора. В разрешении QHD частотой 120 Гц насладиться нельзя - и это довольно обидно, поскольку многие пользователи хотят сами выбирать опции и управлять своим смартфоном. Apple уже один раз погорела на попытке сохранить аккумулятор в ущерб производительности. Ни к чему хорошему это не привело.

Samsung Galaxy S20 Ultra. Фото: Алексей Петров/РГ

В любом случае, экран Samsung galaxy S20 Ultra хорош. Возможно, кому-то вполне хватает 90 Гц (и такие экраны тоже хороши, взять хотя бы realme X2 pro), но Galaxy S20 Ultra - совершенно другой класс. И это стоит понимать.

А что камеры? Вау или нет?

Особое внимание на презентации было уделено камерам. И не просто так. Как можно догадаться по огромному модулю на задней крышке, Samsung прокачала камеры по сравнению с предшественниками и конкурентами. Но отразилось ли это на качестве фотографий? Ведь мы прекрасно знаем пример Google Pixel и iPhone, которые при помощи софта творят потрясающие вещи и уделывают многие другие девайсы.

Скажем сразу: и да, и нет. Где-то камеру очень серьёзно прокачали и сделали её одной из лучших, а где-то камера проигрывает и не справляется.

Начнём с фотовозможностей. В Galaxy S20 Ultra стоят четыре основных камеры и фронтальная камера на 40 Мп. Днём и в условиях достаточного освещения основная камера снимает очень хорошо. Отличная детализация изображения, естественные цвета. ИИ наконец-то научился не промазывать со сценами и выбирать оптимальные настройки для картинки. Кроме того, никуда не делся и режим Pro, так что настроить камеру под себя будет довольно легко. Что немного расстраивает, так это гуляющий автофокус, который довольно часто промахивается, но это софтверный глюк, который Samsung уже активно исправляет обновлением прошивки.

Режим съёмки на 108 Мп является не более чем красивой маркетинговой цифрой. Пользоваться им будут немногие - это уже проверено покупателями смартфонов Xiaomi. А вот с чем можно поиграться и серьёзно поработать, так это со 100-кратным цифровым зумом. В отличие от Huawei Mate 30 Pro, где уже с 50-кратным зумом справиться без штатива было нереально, в Samsung Galaxy S20 Ultra можно добиться очень неплохой фотографии даже "с рук".

Качество увеличения и сама возможность сделать это поражают воображение. Благодаря такому зуму можно даже из окна 11 этажа разглядеть номер машины или приблизить непонятную надпись на рекламном щите (желательно не на границе Эббинга, Миссури). Широкого практического применения эта технология, конечно, не найдёт, но вдумайтесь: ещё пять лет назад о таком нельзя было и мечтать. Теперь же это реальность.

А вот что у Samsung стабильно "не очень", так это ночной режим. Цвета получаются неестественными, от чего страдает качество картинки. То же самое касается и съёмки при недостаточном освещении. Тут инженерам Samsung предстоит ещё много работы, Pixel 4 XL и iPhone 11 Pro по возможностям ночной съемки всё ещё вне конкуренции (сравнить с Xiaomi Mi 10 Pro пока возможности не было, увы).

Довольно серьёзно прокачали и видео. Смартфон умеет писать полноценное 8К видео (правда, длиной не более пяти минут из-за ограничения на нагрузку процессора), имеет отличную оптическую стабилизацию и уже довольно серьёзно может потягаться с iPhone в вопросе видеосъёмки. Отдельно порадовало качество записи звука на видео. Это не лучший звук среди всех смартфонов, но среди Android-девайсов - однозначно the best.

Что имеем в сухом остатке? Samsung Galaxy S20 Ultra получился очень добротным аппаратом. Он нашпигован по последнему слову техники, у него действительно много интересных возможностей и фишек, он действительно хорош, но... А стоит ли это всё того? Стоит ли 100-кратный зум 100 тысяч рублей? Тут каждый решает для себя сам. Прошлогодние флагманы Samsung получились настолько успешными, что спешить в магазин и менять один из них на S20 Ultra смысла не имеет. Новинка не вызывает вау-эффекта, как, например, Galaxy Z Flip. Но можно сказать однозначно: Samsung galaxy S20 Ultra - очень хороший девайс, пусть и не без своих косяков. Половина из которых наверняка исправятся обновлением прошивки.