Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву

В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.

"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены США на праздновании Дня Победы", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию, что президент США не приедет", - подтвердил представитель Кремля.

В десятой серии интервью ТАСС для спецпроекта, которая вышла сегодня, Владимир Путин заявил, что для бывших союзников по антигитлеровской коалиции приехать - "и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно". "Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет - это их выбор", - оценил президент.