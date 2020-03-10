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Рубрика: Власть

Песков заявил о "запасе прочности" экономики из-за обвала рубля и нефти

Текст: Кира Латухина
У российской экономики есть запас прочности, чтобы пережить волатильность на рынке нефти, сокращение спроса прогнозировалось. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

На фоне мировой конъюнктуры и в преддверии рассмотрения вопроса в Вене, действительно, на недавней встрече президента с руководством компаний ТЭК и правительственными чиновниками обсуждались самые разные сценарии. "И среди представителей нефтяного сектора и соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные сценарии и позиции, - это и было, собственно, целью совещания - именно рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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"Сейчас мы видим развитие событий, относительную волатильность на рынках, которая, наверное, какое-то время будет продолжаться. Но вместе с тем самые разные варианты заранее просчитывались и просматривались", - пояснил представитель Кремля. То, что у участников рынка разных позиции - это абсолютно нормальный процесс, считает он.

На вопрос о том, могут ли Россия и Саудовская Аравия вернуться за стол переговоров и достичь компромисса по нефти, Песков заметил, что такую возможность никто не исключает, и министр энергетики Александр Новак уже об этом говорил.

Нового совещания с нефтяниками глава государства сейчас не планирует. На вопрос о том, насколько ситуация критична и каковы последствия для российской экономики, пресс-секретарь президента заявил, что сокращение спроса на мировых рынках на нефть и нефтепродукты стали фиксировать еще раньше - "это объективная данность"; подобная динамика и волатильность прогнозировались. Кроме того, Владимир Путин не раз говорил, что на фоне турбулентности и волатильности мировых рынков у российской экономики есть запас прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность.

На вопрос о том, насколько российское руководство считает волатильность временной, Песков ответил: "Гадать на кофейной гуще не будем - удел экспертов гадать на этот счет".

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