КС РФ разъяснил порядок распоряжения государственными наградами родных

Новости

В минэнерго Саудовской Аравии не видят смысла в новой встрече ОПЕК+ 17:38
На кинофестивале "Северный Характер" покажут более полусотни фильмов 17:24
Экс-министр МВД Коми останется под стражей до 17 апреля 17:23
Антропологи: Homo erectus оказался более развитым, чем считалось 17:21
Подтвержден второй случай полного излечения от ВИЧ 17:18
"Би-2" перенесли концерты в Германии и Чехии из-за коронавируса 17:16
Болгария потребует от ЕС 130 млн евро для борьбы с мигрантами 17:09
Дилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин 17:06
Когда в Беларуси появится свой электромобиль 17:03
Власти Кубы разработали план по борьбе с коронавирусом 16:50
На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М 16:32
Корветы Балтийского флота "уничтожили" подлодку в Атлантике 16:25
На Ставрополье из-за коронавируса отменили массовые мероприятия 16:25
Переболевшим коронавирусом россиянам помогут в поиске работы 16:22
Себестоимость горячего школьного питания может составить 70 рублей 16:09
В Кузбассе два человека погибли в ДТП на железнодорожном переезде 16:08
Внешность возрожденного Ford Bronco рассекретили до премьеры 16:07
В общественном транспорте Подмосковья усилены меры дезинфекции 16:03
Петербургские хирурги спасли младенца с редкой патологией легкого 16:00
В Гатчине заложили камень в основание памятника Александру III 15:59
Австрия запретила въезд путешественников из Италии 15:57
Раскрыта тайна древнего города в Сирии, сожженного "небесным огнем" 15:57
Нижегородку осудили за торговлю детьми 15:52
В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19 15:52
В Ростовской области подростки напали на почтальона 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
10.03.2020 16:51
Рубрика: Власть

Только хранить

КС РФ разъяснил порядок распоряжения государственными наградами родных
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета",  Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ запретил продажу государственных наград, которые родственники награжденного получили в наследство. Соответствующее постановление "Российская газета" публикует сегодня на 14-й странице.
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

С жалобой на положения статьи 324 УК РФ в высшую юридическую инстанцию страны обратилась Наталья Деменьшина из Свердловской области. После смерти своего отца она получила в составе наследства медаль "Ветеран труда", которой тот был награжден еще во времена СССР. В 2017 году дочь решила продать медаль за скромную сумму в 500 рублей, однако была задержана сотрудниками полиции за незаконный сбыт государственной награды и наказана по статье 324 УК РФ штрафом в 10 тысяч рублей.

Фото: iStock
Конституционный суд подтвердил независимость адвокатуры

Между тем, указывает Наталья Деменьшина в жалобе, существует противоречие между несколькими нормативными актами. Так, статья 1185 Гражданского кодекса РФ указывает, что государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ, наследуются на общих основаниях, то есть становятся имуществом, частной собственностью наследника. В то же время пункт 12 Положения о государственных наградах РФ фактически объявляет незаконным любой сбыт государственных наград. При этом есть разъяснение Верховного суда "О судебной практике по делам о наследовании", в котором указано, что "в состав наследства входят и наследуются на общих основаниях все принадлежавшие наследодателю государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в государственную наградную систему РФ". Наталью Деменьшину осудили по аналогии - медаль ее отца входила в состав госнаград СССР, но не РФ.

Решение КС основано на ранее высказанных правовых позициях. Прежде всего судьи напомнили, что из преамбулы Основного Закона страны вытекает обязанность государства сохранить и передать последующим поколениям "добрую память о заслугах предков, уважительное отношение к ним и их наградам как особой форме официального признания государством заслуг гражданина перед Отечеством". Поэтому федеральный законодатель вправе ограничить порядок обращения государственных наград. И хотя награды СССР не входят в состав современной государственной наградной системы, на них распространяются действующие правила, тем самым отражая статус России как правопреемника СССР. А поскольку Положение о госнаградах не предусматривает иной формы оборота наград, кроме вручения на хранение родственникам после смерти, то сбыт их в любом случае будет незаконным.

В то же время, напомнил КС, обязательным признаком совершенного преступления должна выступать общественная опасность деяния, и правоприменители должны этим руководствоваться. В случае Натальи Деменьшиной суды обязаны были установить все обстоятельства дела, "в том числе свидетельствующие о наличии либо отсутствии оснований для освобождения лица от уголовной ответственности или от наказания либо для признания совершенного деяния малозначительным".

Таким образом, постановил КС, статья 324 УК РФ не противоречит Конституции РФ, но дело Натальи Деменьшиной должно быть пересмотрено.

Власть Работа власти Госнаграды Судебная власть Конституционный суд

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж