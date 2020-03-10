КС РФ разъяснил порядок распоряжения государственными наградами родных

Конституционный суд РФ запретил продажу государственных наград, которые родственники награжденного получили в наследство. Соответствующее постановление "Российская газета" публикует сегодня на 14-й странице.

С жалобой на положения статьи 324 УК РФ в высшую юридическую инстанцию страны обратилась Наталья Деменьшина из Свердловской области. После смерти своего отца она получила в составе наследства медаль "Ветеран труда", которой тот был награжден еще во времена СССР. В 2017 году дочь решила продать медаль за скромную сумму в 500 рублей, однако была задержана сотрудниками полиции за незаконный сбыт государственной награды и наказана по статье 324 УК РФ штрафом в 10 тысяч рублей.

Между тем, указывает Наталья Деменьшина в жалобе, существует противоречие между несколькими нормативными актами. Так, статья 1185 Гражданского кодекса РФ указывает, что государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ, наследуются на общих основаниях, то есть становятся имуществом, частной собственностью наследника. В то же время пункт 12 Положения о государственных наградах РФ фактически объявляет незаконным любой сбыт государственных наград. При этом есть разъяснение Верховного суда "О судебной практике по делам о наследовании", в котором указано, что "в состав наследства входят и наследуются на общих основаниях все принадлежавшие наследодателю государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в государственную наградную систему РФ". Наталью Деменьшину осудили по аналогии - медаль ее отца входила в состав госнаград СССР, но не РФ.

Решение КС основано на ранее высказанных правовых позициях. Прежде всего судьи напомнили, что из преамбулы Основного Закона страны вытекает обязанность государства сохранить и передать последующим поколениям "добрую память о заслугах предков, уважительное отношение к ним и их наградам как особой форме официального признания государством заслуг гражданина перед Отечеством". Поэтому федеральный законодатель вправе ограничить порядок обращения государственных наград. И хотя награды СССР не входят в состав современной государственной наградной системы, на них распространяются действующие правила, тем самым отражая статус России как правопреемника СССР. А поскольку Положение о госнаградах не предусматривает иной формы оборота наград, кроме вручения на хранение родственникам после смерти, то сбыт их в любом случае будет незаконным.

В то же время, напомнил КС, обязательным признаком совершенного преступления должна выступать общественная опасность деяния, и правоприменители должны этим руководствоваться. В случае Натальи Деменьшиной суды обязаны были установить все обстоятельства дела, "в том числе свидетельствующие о наличии либо отсутствии оснований для освобождения лица от уголовной ответственности или от наказания либо для признания совершенного деяния малозначительным".

Таким образом, постановил КС, статья 324 УК РФ не противоречит Конституции РФ, но дело Натальи Деменьшиной должно быть пересмотрено.