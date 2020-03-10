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10 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 50(8104)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 г. N 490-р г. Москва "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области культуры"

Опубликован 10 марта 2020 г.

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области культуры:

а) Грекову Александру Умаровичу, искусствоведу, руководителю и автору проекта, заведующему отделом декоративного и народного искусства федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств", Гущину Николаю Александровичу, художнику, куратору проекта в Приволжском федеральном округе, директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Нижегородское художественное училище", Магомедову Курбанали Магомедовичу, художнику-ювелиру, куратору проекта в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, председателю Дагестанского отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", - за выставочный проект "Народное искусство России начала XXI века: вызовы времени";

б) Березовскому Борису Вадимовичу, пианисту, - за серию концертов фортепианной музыки;

в) Верещагину Леониду Эмильевичу, продюсеру, Михалкову Никите Сергеевичу, продюсеру, Машкову Владимиру Львовичу, актеру, - за фильм "Движение вверх";

г) Гершензону Павлу Давидовичу, автору идеи, координатору проекта, Самодурову Вячеславу Владимировичу, хореографупостановщику спектакля, художественному руководителю балетной труппы федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета", Красавину Юрию Вильевичу, композитору, автору оркестровой транскрипции балета, - за постановку балета "Пахита";

д) Яхиной Гузели Шамилевне, писателю, - за роман "Зулейха открывает глаза";

е) Славниковой Ольге Александровне, писателю, - за роман "Прыжок в длину";

ж) Светаевой Марине Григорьевне, ответственному редактору издания, ведущему научному сотруднику сектора театра федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения "Государственный институт искусствознания", Звенигородской Наталии Эдуардовне, редактору-составителю, старшему научному сотруднику сектора театра того же учреждения, Хализевой Марии Валентиновне, редактору-составителю, старшему научному сотруднику сектора театра того же учреждения, - за издание "В.А.Теляковский. Дневники директора Императорских театров. 1898 - 1917. В 6-ти томах";

з) Шаймиеву Минтимеру Шариповичу, руководителю проекта, председателю попечительского совета некоммерческой организации "Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан", Гафурову Ильшату Рафкатовичу, автору концепции проекта, ректору федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Орджоникидзе Григорию Эдуардовичу, руководителю экспертной группы, ответственному секретарю Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, - за проект музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжск;

и) Гаврилину Роману Викторовичу, руководителю проекта, генеральному директору государственного учреждения культуры Тульской области "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей", Кузиной Марине Николаевне, исполнительному директору проекта, первому заместителю генерального директора того же учреждения, Ересько Галине Дмитриевне, куратору проекта, администратору выставочной деятельности проекта, заведующей отделом хранения Тульского музея изобразительных искусств - филиала того же учреждения, - за проект "Тульский музей изобразительных искусств: перезагрузка в 100-летний юбилей";

к) Метелице Наталье Ивановне, художественному руководителю проекта, директору Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства", - за цикл международных выставок, пропагандирующих историю российского театра;

л) Афанасьеву Валерию Алексеевичу, актеру, Бейлису Владимиру Михайловичу, режиссеру-постановщику, Бочкареву Василию Ивановичу, актеру, - за цикл исторических спектаклей для детской и юношеской аудитории на сцене Малого театра России;

м) Златопольской Дарье Эриковне, автору проекта, телеведущей, - за создание открытого Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

2. Минкультуры России обеспечить изготовление почетных знаков и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области культуры, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин