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Рубрика: Культура

Лидер Iron Maiden рассказал, зачем стал писателем

Текст: Александр Алексеев
В среду английского певца Брюса Дикинсона ждет самое необычное выступление в его карьере. Впервые он выйдет к своим поклонникам с книгой! Солист легендарных Iron Maiden, за высоту и силу голоса получивший уважительное прозвище "Сирена". Театральный актер, игравший и в пьесах Шекспира. Фехтовальщик европейского уровня. А еще и сертифицированный пилот гражданской авиации, иногда управляющий самолетом во время туров Iron Maiden... Теперь обладатель столь разных талантов - поистине как "Брюс Всемогущий", помните популярный фильм? - написал книгу под неожиданным названием "Для чего эта кнопка?"
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

За динамичной обложкой скрывается автобиография, которую Брюс Дикинсон решил лично представить в России. Сначала - 11 марта в ДК имени Ленсовета, а на следующий день - в столичном Вегас Сити Холле. В эти вечера английская рок-легенда вряд ли станет петь, зато будет много рассказывать и ответит на вопросы российских поклонников.

Фото: AXEL HEIMKEN / DPA / AFP
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Но прежде всего солист Iron Maiden ответил вопросы обозревателя "РГ".

Что вдохновило вас на написание автобиографии: гордость за какие-то собственные поступки или желание лучше разобраться в своей жизни? Читали перед этим книги других рок-звезд, дабы написать еще круче?

Брюс Дикинсон: Да, я просмотрел несколько биографий. Некоторые из них я нашел невероятно разочаровывающими и очень одномерными, другие - довольно интересными. Те, что мне нравились, написаны людьми, которых считают хорошими рассказчиками. Поэтому я тоже сел и стал вспоминать истории из своей жизни, начиная с тех, которые я помню из детства. Ну и постепенно двинулся дальше.

Вы и прежде любили писать: сочиняли киносценарии, стихи для песен Iron Maiden, сюжеты клипов… Этот опыт помогал в работе над автобиографией или, скорее, наоборот?

Брюс Дикинсон: Нет. Вернее - не совсем. Ведь обычно я пишу, когда мне это необходимо делать для конкретных проектов. В других же случаях долго размышляю о том, что бы мне написать. И у меня тогда обычно ничего не получается...

Так что с автобиографией было непросто: меня никто не торопил, я никому ничем не был обязан, поэтому мне приходилось дисциплинировать себя, иногда и заставлять. Но постепенно втянулся, и мне самому стало все это очень интересно…

Книга увлекательная, событийная, она хорошо написана, но некоторые вопросы все равно остались нераскрытыми. Например, этот - ведь поклонники наверняка его зададут! - почему же Iron Maiden уже пять лет не записывали студийных альбомов?

Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости
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Брюс Дикинсон: Да, нового диска у нас пока нет. Зато нынешний мировой тур Legacy of the Beast очень хорош! Это своего рода праздник вокруг одноименной игры Iron Maiden. В разных смыслах у него много общего с оперой, ведь мы показываем трехактное шоу, с темами и песнями, с общим смыслом и сюжетом. Но все это несущественно, просто подождите, и, как только увидите это шоу, то вас сразу же сдует с места! В общем, пока я отвечу на вопрос об альбоме именно так (кстати, тур Legacy of the Beast продолжается с 2018 года и проходит очень успешно, очевидно, именно поэтому на студийную работу у Iron Maiden времени просто нет - прим. "РГ").

Понятно, что писать книги вам понравилось. А что вы больше любите из двух своих основных занятий: рок-музыку или пилотирование самолетов?

Брюс Дикинсон: Ну, эти две вещи довольно забавно связаны. И то, и другое происходит в трех измерениях. Единственная разница заключается в том, что при полетах у вас аудитория одна, а при исполнении музыки - тысячи людей в разных городах… Дальше снова начинаются совпадения: и ту, и другую работу я очень люблю и стараюсь делать на "отлично".

Ваша жизнь - очень насыщенная. Есть ли у вас любимый девиз во всем, чем бы вы ни занимались?

Брюс Дикинсон: Да, пожалуй, есть. Это фраза из старого фильма Carry On (очень популярная серия английских комедийных фильмов 1960-1970-х годов - прим. "РГ"), которая звучала так: Carry On Independent ("старайся оставаться самостоятельным и независимым").

В мае Iron Maiden продолжат мировой тур, в рамках которого 30 июня выступят в Санкт-Петербурге, а 2 июля в Москве. Как вы обычно готовитесь к гастролям: соблюдаете правила фитнеса, играете в свой любимый футбол, бросаете пить?

Фото: Little Big/ youtube.com
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Брюс Дикинсон: Эх, немного наоборот… Обычно, когда мне говорят: "Эй, ты едешь в тур!", я немедленно иду в бар и опрокидываю в себя шесть пинт пива. Но потом, оправившись от похмелья, вспоминаю, как оказался с больной головой, и больше не повторяю подобных выходок. Да, серьезно, я стараюсь держать себя в форме! Собственно, я не делаю ничего особенного: не нанимаю себе личного тренера или чего-то еще в этом духе.

Хотя, если честно, я сейчас все-таки много тренируюсь, участвую в соревнованиях по фехтованию. И этого более чем достаточно, чтобы быть в полном порядке, и чтоб ты не заснул на очередном концерте Iron Maiden. А такого, кажется, еще ни с кем не случалось...

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