Little Big представят песню для "Евровидения" 12 марта

Премьера песни группы Little Big состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант". Об этом рассказали в пресс-службе Первого канала, уточнив, что "информация о песне была передана ЕВС ("Европейскому Вещательному Союзу - главному организатору конкурса, - прим. Ред.) своевременно и в соответствии с регламентом".

В тот же день, 12 марта, Little Big станут гостями специального выпуска шоу "Бригада У" на "Европе Плюс". С 17:00 до 18:00 по московскому времени они расскажут ведущим Джему, Вэлу и Вики, о том, как готовятся удивлять Европу, где черпают идеи для своих видео, и какие новые танцевальные движения стоит разучивать поклонникам, дабы поддержать их на "Евровидении". Ведь и песня Skibidi (пока самая популярная у группы) стала столь успешной в Европе, благодаря тому, что вдобавок к залихватской мелодии, Little Big предложили и новый вариант танца!

В пресс-службе "Европы Плюс" обозревателю "РГ" сообщили, что радио-премьера песни, с которой Little Big поедут в Роттердам, состоится уже 13 марта в хит-параде "ЕвроХит Топ 40". И этот новый трек представит радиослушателям ведущий "Европы Плюс" Алексей Мануйлов.

Напомним

"Евровидение"-2020 пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.