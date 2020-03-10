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10.03.2020 14:00
Рубрика: Культура

Мартиросян со Слепаковым запускают новое шоу

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня стартует второй сезон шоу Софико Шеварднадзе в Яндекс.Эфире "Просто о сложном", и в первом выпуске гостем станет Гарик Мартиросян. Он рассказал, что сейчас вместе с Семеном Слепаковым работает над музыкальным шоу, в котором артисты будут за час писать песни для звезд.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Шоумен и продюсер Гарик Мартиросян рассказал, что работает над совместным с Семёном Слепаковым авторским шоу, в котором они будут писать известным музыкантам песни всего за один час. Об этом артист рассказал Софико Шеварднадзе в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс.Эфире", которая появилась в Сети сегодня, во вторник, 10 марта.

Фото: iStock
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Гарик Мартиросян откровенно рассказал ведущей, каким именно будет шоу: "Мы хотим приглашать в студию музыкантов, вот допустим, Монеточку. Мы приглашаем ее к нам в программу и говорим: "Сейчас, Монеточка, в течение часа мы тебе напишем с Семеном вдвоем лучший хит в твоей жизни. Песню, которая просто порвет всех".

И ведь напишут же! По словам шоумена, зрители смогут наблюдать за каждым этапом создания будущего хита для приглашенных исполнителей.

"Это чудо творчества: мы хотим реально показать, как пишем слова, музыку, аранжировку", - сказал Мартиросян. К сожалению, он пока не уточнил, кого из музыкантов планирует приглашать в новое шоу, сроки его выхода тоже не уточнил. Зато отметил тенденцию - на сегодняшний день именно формат блогинга набирает популярность среди юмористов. "Сейчас в тренде блогерский юмор. Такой "кусачий", с элементами прожарки…" "Прожарят" ли новое шоу Слепакова и Мартиросяна - будет зависеть от его качества, точнее от качества написанных песен. То, что шоу будет популярным, сомневаться не приходится.

Справка "РГ"

"Просто о сложном" - ток-шоу Софико Шеварнадзе в Яндекс.Эфире, в котором известные писатели, режиссеры, предприниматели и общественные деятели рассказывают широкой аудитории о сложных вещах (таких как, например, искусственный интеллект) простым языком. Премьера шоу состоялась 22 октября 2019 года. Гостями шоу стали Тимур Бекмамбетов, Вячеслав Муругов, Сергей Шнуров, Максим Фадеев и другие.

Это первое шоу в формате 4К, которое снимается полностью на смартфоны. Передача выходит раз в десять дней на площадке Яндекс.Эфир.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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