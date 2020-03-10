Минфин отменил размещение госдолга до стабилизации рынка

Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа на неопределенный срок - до стабилизации рыночной ситуации.

Свое решение министерство объяснило нежеланием создавать избыточное давление на долговом рынке, а также наличием необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств.

Днем ранее в экстренном сообщении Минфин предупредил о вероятной отмене еженедельных аукционов и о том, что для компенсации недоразмещенных объемов министерство располагает крупными остатками денежных средств (на 1 марта они составляли 4,2 трлн рублей).

В пятницу доходности российского госдолга выросли от 20 бп до 40 бп, движение достигало 45 бп в отдельных бумагах. Сегодня паника, вызванная кризисом на валютном и нефтяном рынках, продолжилась: с утра доходности прибавили еще 40-50 бп на фоне роста риск-премии и опасений, что ключевая ставка может быть повышена, отмечают аналитики Росбанка. По их оценкам, при текущих параметрах (USD/RUB 72,5 и Urals $35/барр.) заимствования в сегменте ОФЗ в 2020 году будут снижены на 550 млрд руб. (-24% от планового объема в 2,3 трлн руб.).