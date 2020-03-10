Министр юстиции предложил провести реновацию женских СИЗО

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил о необходимости улучшить условия в следственных изоляторах. Заявление прозвучало на коллегии Федеральной службы исполнения наказаний.

В первую очередь, по словам Константина Чуйченко, важна реновация женских СИЗО. Глава Минюста подчеркнул, что именно женщинам нужно создать нормальные условия содержания, а после этого - мужчинам.

Напомним, недавно министр юстиции совместно с директором ФСИН Александром Калашниковым провели внеплановую проверку СИЗО №6 в Москве, где содержатся женщины. Как сообщили в Минюсте, подобные внеплановые проверки планируется проводить на регулярной основе.

По данным ФСИН на 1 февраля, в 305 СИЗО содержались 96 727 человек. С начала года численность арестованных снизилась на 1 054 человека.

В том числе в следственных изоляторах содержатся 8 642 женщины.