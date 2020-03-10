Минобороны: В Сирии повреждены два "Панциря", а не уничтожены восемь

В министерстве обороны России назвали явным "преувеличением" заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о якобы уничтожении в провинции Идлиб восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

"Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных беспилотных летательных аппаратов в сирийской провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствуют действительности", - заявили в российском военном ведомстве, добавив, что такие заявления являются более чем преувеличением.

Основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая "Панцири", по данным Минобороны РФ, были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии сирийской столицы города Дамаск. "Подразделения же сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего 4 комплекса "Панцирь". В результате массированных атак турецких ударных беспилотников получили повреждения два сирийских ЗРПК "Панцирь". Их восстановление в настоящее время завершается", - подчеркнули в Минобороны России.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что Вооруженные силы Турции с помощью беспилотников уничтожили в Идлибе 8 сирийских "Панцирей". По словам турецкого лидера, "их стоимость очень высока, это важные системы ПВО".

Добавим, что во вторник вечером министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром меры по стабилизации обстановки в сирийском Идлибе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе него, отметили в военном ведомстве, были обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.