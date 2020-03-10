Минсельхоз не ожидает повышения цен на продукты питания

Повышения цен на основные категории продуктов питания ожидать не стоит. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна.

Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания, поскольку доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна, сообщает ведомство.

"Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены", - добавляют в минсельхозе.

При этом в ведомстве признают, что некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории России.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко соглашается, что 95-100% продуктов по основным продуктовым позициям на полках российских супермаркетов поставляются отечественными компаниями.

"Изменение курсов валют может повлиять на их отпускные цены, например, если изменятся, цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования", - считает он.