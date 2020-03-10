Минсельхоз не ожидает повышения цен на продукты питания

Новости

Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме 11:34
Задержаны подозреваемые в совершении 35 краж из домов в Подмосковье 11:33
Москвичей на этой неделе ждут дожди и ветры 11:25
Под Симферополем началось строительство крупнейшего на полуострове рынка 11:24
АвтоВАЗ рассказал о возможном повышении цен на свои машины 11:09
Названы самые дешевые съемные квартиры в Москве 11:08
Полицейские в Подмосковье задержали грабителей храмов 11:06
В Москве закрыт сезон подледной рыбалки 11:04
Открылась регистрация на XI Международный форум "Экология" 11:01
89% россиян, побывавших в "Острове мечты", довольны его посещением 10:59
Москалькова: Все омбудсмены будут наблюдать за голосованием по Конституции 10:55
У ангарских гимназистов выявили норовирус 10:51
Национальная авиакомпания Марокко приостановит полеты в Италию 10:39
Врач рассказал, как есть шашлык с больным желудком 10:37
В Екатеринбурге на женщину с детьми упала глыба льда 10:35
В Прикамье женщина из ревности напала с ножом на сожителя 10:35
Наталья Сергунина: Следим за умными городами 10:30
В Хабаровском крае собрали гуманитарную помощь для китайцев 10:27
Эрмитаж и Apple сняли фильм-прогулку по музею 10:25
В Прикамье водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком 10:23
Эксперты доработают проект сотрудничества СНГ в области туризма 10:20
Авиарейсы из Ульяновска в Москву отменили из-за тумана 10:18
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае 10:15
Находящиеся в КНР студенты ДВФУ перейдут на дистанционное обучение 10:14
Захарова: Посольство Италии едко прошлось по рекомендациям РФ, а зря 10:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 11:01
Рубрика: Экономика

Минсельхоз не ожидает повышения цен на продукты питания

Текст: Татьяна Карабут
Повышения цен на основные категории продуктов питания ожидать не стоит. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания, поскольку доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна, сообщает ведомство.

"Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам, основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены", - добавляют в минсельхозе.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Россияне не спешат закупать продукты из-за коронавируса

При этом в ведомстве признают, что некоторый рост цен возможен на продукцию, которая в силу природных условий не производится на территории России.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко соглашается, что 95-100% продуктов по основным продуктовым позициям на полках российских супермаркетов поставляются отечественными компаниями.

"Изменение курсов валют может повлиять на их отпускные цены, например, если изменятся, цены на топливо или на запасные части для импортных машин или оборудования", - считает он.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть
Последствия обвала цен на нефть
Путин назвал чушью слова об одинаковой ответственности Гитлера и Сталина
Минсельхоз не ожидает повышения цен на продукты питания
Двум участникам банды GTA дали 25 лет колонии
Мошенники придумали новый способ воровства денег у граждан в интернете
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ