Минстрой предлагает особый порядок взыскания долгов по квартплате

Объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги достиг почти 1,3 триллиона руб­лей. Из них долги населения - 570 млрд рублей, подсчитали для "РГ" в минстрое.

По данным Росстата на осень 2019 года, 282 млрд рублей задолжали жители управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. 139 млрд из них население недоплатило по графе "содержание жилого помещения", 14 млрд за холодную и 25 млрд за горячую воду, еще 14 млрд за водоотведение. 53 млрд рублей должны жители за отопление, 11 млрд за электричество и 0,7 млрд за газ. Еще 290 млрд рублей задолжали за коммунальные услуги граждане, имеющие прямые договора с поставщиками. Из них 50 млрд рублей - долги за воду и канализацию, 125 млрд - теплоснабжающим организациям. 55 млрд задолжало население за электричество, 44 млрд за газ и 14 млрд за вывоз мусора.

Минстрой предлагает ввести для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций особый порядок взыскания долгов с потребителей. Ведомство направило в правительство предложение освободить организации ЖКХ от обязанности указывать так называемые идентификаторы ответчика (данные о каком-либо его документе - серию и номер паспорта, водительского удостоверения, ИНН, СНИЛС), если у организации нет таких сведений. С 1 апреля вступят в силу нормы, по которым нужно указывать эти данные в исковом заявлении в суд, что позволит избежать взыскания долга, например, с однофамильца должника. Однако эти нововведения могут парализовать взыскание долгов за ЖКУ. Законодательством не предусмотрены процедуры обязательного получения у жильцов управляющими компаниями или поставщиками воды, тепла и газа таких сведений. Из-за этого введение нормы об указании идентификаторов, которая изначально должна была начать действовать осенью прошлого года, было отложено на полгода.

Как сообщила "РГ" пресс-служба минстроя, также прорабатываются механизмы, позволяющие управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям получать сведения о потребителях через ГИС ЖКХ. Предполагается, что в системе будет организована идентификация граждан через уникальные единые лицевые счета.

По мнению замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, сейчас жители недостаточно мотивированы своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Управляющим компаниям и поставщикам услуг нужно активизировать усилия по взысканию задолженности за ЖКУ. "Сейчас появляется все больше доступных и удобных способов оплаты ЖКУ - от личных кабинетов до автоплатежей", - отмечает Егоров. За счет удобства оплаты в министерстве ожидают повышения платежной дисциплины (сейчас она составляет 95-98%).

Граждане задолжали за жилищно-коммунальные услуги 570 миллиардов рублей

В минстрое напоминают, что существуют способы мирного урегулирования вопросов о задолженности - например, заключение с управляющей компанией соглашения о погашении долга в рассрочку. К злостным неплательщикам применяются жесткие меры - взыскание долга через суд, арест имущества, ограничение выезда за границу, а в крайних случаях - ­ограничение коммунальных услуг. Мероприятия по повышению платежной дисциплины будут предусмотрены и в Стратегии развития жилищно-коммунальной сферы РФ до 2035 года, ­говорит Егоров.