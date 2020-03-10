В СМИ появилась информация, что Минобороны России планирует развернуть в каждом военном округе медицинские отряды специального назначения - МОСН. Сообщается, что первое такое подразделение до конца года появится в Ленинградской области.

Одна из газет со ссылкой на источники в оборонном ведомстве написала, что эти отряды укомплектуют примерно двумя сотнями врачей, способных оказывать помощь в зоне боевых действий, а также в районах чрезвычайных ситуаций и массовых эпидемий. Для полноценной работы в экстремальных условиях медицинский спецназ помимо врачебного оборудования получит полевые кухни и бани, жилые палатки и автоперевязочные.

Казалось бы, очень правильное решение. Но вот проблема: как выяснил корреспондент "РГ" в минобороны, медицинский спецназ давно имеется в штате каждого военного округа и флота. Более того, его активно привлекают ко всем крупным армейским учениям. А после создания российской военной группировки для борьбы с международными террористами в Сирии вместе с летчиками, морпехами, армейскими полицейскими и представителями Сил специальных операций на Ближний Восток командируют и специалистов из медицинских отрядов спецназначения.

К примеру, в конце ноября прошлого года такое подразделение прибыло на базу российской военной полиции под городом Кобани на севере Сирии. Хирург отряда Сергей Пономарев тогда сообщил ТАСС, что наши военные медики оснащены всем необходимым, в том числе телемедицинским прибором, к которому можно подключить рентген, аппарат УЗИ и через спутник в режиме реального времени консультироваться со специалистами из России. Так врачи смогут принимать в день до сотни местных жителей.

Медицинские отряды специального назначения имеются в штате каждого военного округа и флота

Известно также, что среди медицинского спецназа в Сирии были потери. В конце 2016 года под артиллерийским обстрелом полевого госпиталя, развернутого в Алеппо, погибли Надежда Дураченко и Галина Михайлова, командированные в Сирию из дислоцированного в Биробиджане отряда. Известно и другое: учитывая опыт работы военврачей на Ближнем Востоке, в перечень их задач, штат отрядов, их оснащение вносят необходимые корректировки.

Теперь - что касается участия военных врачей в борьбе с эпидемиями. Если заболевание охватит большую воинскую часть, медицинский спецназ при необходимости, конечно, привлекут. По просьбе гражданских властей докторов из МОСН могут направить и на помощь заболевшим штатским. Но для этого должен быть соответствующий приказ из минобороны. Это скорее исключение, чем правило. Основная задача военврачей все-таки забота о здоровье военнослужащих. Причем забота, в первую очередь, в особо сложных и экстремальных условиях.

Скажем, к профилактике заболевания коронавирусом в армии МОСНы в минобороны пока не привлекают. Для этого в ведомстве создали из опытных врачей, в том числе эпидемиологов и вирусологов, мобильные группы. В случае выявления у солдат или офицеров коронавируса они быстро займутся их лечением. Кроме того, как сообщил начальник Главного военно-медицинского управления минобороны Дмитрий Тришкин, в центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора минобороны наладили круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки.

В главке также позаботились о профилактических средствах и медикаментах для такого рода пациентов, если они в армии все-таки появятся.