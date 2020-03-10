Мошенники придумали новый способ воровства денег у граждан в интернете

Новая схема обмана условно названа "Белый кролик" по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрея Бусаргина.

Сначала злоумышленники с помощью поддельных роликов в новостном формате или от имени известных блогеров предлагают пройти опрос на сайте, например известного банка или сотового оператора. За это обещают вознаграждение. После этого на почту клиента приходит сообщение о выигрыше. Но при этом по ссылке нужно перейти на непонятный сайт. Многие люди попадаются на уловку.

"Клиент уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". На портале мошенник может, например, попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка", - пояснил Бусаргин.

Схема опасна тем, что каждый отдельный этап не вызывает подозрений. Поэтому, когда люди просят отменить платеж или вернуть деньги, службе безопасности банка, от имени которого проводился опрос, сложно найти мошенников.

Массовые мошенничества по такой схеме таким способом наблюдались во второй половине прошлого года. Например, угодить в сети мошенников могли зрители Юрия Дудя. Злоумышленники переделали видеозаписи журналиста и блогера, разместив под ним ссылку на свой сайт.