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10.03.2020 13:04
Рубрика: Власть

Москалькова: Если наказывать за несоблюдение карантина, то в правовых рамках

Текст: Елена Новоселова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала действовать в четких правовых рамках, наказывая за несоблюдение карантина после посещения стран, неблагополучных по коронавирусу. Это заявление российский омбудсмен сделала после того, как пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что нарушение требований по соблюдению режима карантина влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушения карантина

"Весь мир живет совершенно в другом формате, нежели полгода назад. Коронавирус изменил образ жизни, общения между людьми... когда мы видим, что сегодня опасность увеличивается, государство хочет принять какие-то меры. И я приветствую любые средства защиты права человека на здоровье и оказание медицинской помощи. Но все это должно входить в правовые рамки, если это связано с ответственностью. С любой ответственностью: административной, дисциплинарной и тем более уголовной", - цитируют Москалькову журналисты.

По мнению уполномоченного, если уж вводить уголовную ответственность, прежде нужно четко прописать алгоритм действий медицинских учреждений: подтвердить диагноз, сделать соответствующие заключения, письменно предупредить о правилах поведения и об ответственности в случае нарушений. По мнению Татьяны Москальковой, если эти процедуры не разъяснять, то наказание будет восприниматься гражданами как несправедливое и вызовет протесты.

Так же омбудсмен считает слишком жестким наказание, если оно последовало "только лишь при условии (нарушения карантина после - прим.) возвращения из (другой - прим.) страны, где существует карантин и принимаются особые меры безопасности". Пять лет тюрьмы за нарушение режима изоляции из-за коронавируса, по словам Москальковой, необоснованно серьезное наказание.

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