Москалькова: Все омбудсмены будут наблюдать за голосованием по Конституции

Все уполномоченные по правам человека в российских регионах примут участие в наблюдении за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

"Все уполномоченные по правам человека примут участие в наблюдении за общероссийским голосованием. У нас ест для этого достаточный опыт, будет развернута горячая линия у уполномоченного по правам человека", - сказала Москалькова.

Совфед планирует рассмотреть президентский законопроект по поправкам в Конституцию на пленарном заседании в среду. Документ включен в повестку. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, дата будет определена указом президента.