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Рубрика: Власть

Москалькова: Все омбудсмены будут наблюдать за голосованием по Конституции

Текст: Галина Мисливская

Все уполномоченные по правам человека в российских регионах примут участие в наблюдении за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Все уполномоченные по правам человека примут участие в наблюдении за общероссийским голосованием. У нас ест для этого достаточный опыт, будет развернута горячая линия у уполномоченного по правам человека", - сказала Москалькова.

Совфед планирует рассмотреть президентский законопроект по поправкам в Конституцию на пленарном заседании в среду. Документ включен в повестку. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, дата будет определена указом президента.

Власть Работа власти Президент Уполномоченный по правам человека Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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