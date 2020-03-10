Москва назвала "судилищем" процесс в Нидерландах по MH17

Российская сторона считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам высокопоставленного дипломата, Россия была отстранена от участия в следствии, хотя и тесно взаимодействовала со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию. "Поэтому мы считаем, что те судебные процедуры запущенные - скорее это какое-то политическое судилище, которые никакого не имеют отношения к профессиональному расследованию". - подчеркнул Лукашевич.

Постпред РФ при ОБСЕ также указал, что в связи с сильной политизацией процесса профессионального разговора не получается. Есть также понимание ангажированности участников расследования. Россия внесла свою лепту и подтвердила обязательства по соответствующей резолюции Совета безопасности взаимодействовать с тем, чтобы узнать правду. "Действительно, это была страшная трагедия, которую необходимо вне политического контекста расследовать профессионально и глубоко", - заключил Александр Лукашевич. Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. По версии следствия, по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Напомним, совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, представила промежуточные итоги. Следователи настаивают на том, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Эти сведения базируются на фальсифицированной информации, представленной исследовательской группой Беллингскат, финансируемой британской разведкой. Кроме того, Украина отказалась передать данные радаров в злополучный день крушения Boeing и переговоры диспетчеров с малайзийским лайнером. Эта информация не вошла в перечень доказательств по делу.