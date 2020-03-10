На фестивале "Дух огня" раздали призы

18-й МКФ кинематографических дебютов завершился победой фильма Дмитрия Мамулии "Преступный человек". Затягивающая, медитативная и мрачная история о том, как человек, случайно оказавшийся свидетелем убийства, постепенно проникается "очарованием зла" и сам готов стать преступником.

Дмитрию Мамулии 50, он философ по первому образованию и творческим устремлениям. Уважаемый теоретик кино. Мастер, как ни странно, снявший всего лишь второй полный метр. Со времени его дебютной работы "Другое небо" прошло уже десять лет. За это время Мамулия получил широкую известность в профессиональных кругах как художественный руководитель Московской школы нового кино, воспитавший немало талантливых учеников и последователей. Несколько выпускников МШНК соревновались в этом году в параллельном конкурсе короткометражных фильмов. А сам Дмитрий участвовал в международном конкурсе. Согласно фестивальному регламенту, вторая картина тоже относится к категории дебютов. Но для всех совершенно очевидно, что "Преступного человека" снимал не начинающий, это работа опытного режиссера, отмеченная индивидуальным почерком, узнаваемой манерой.

Так что нынешний успех на "Духе огня" после прошлогодней мировой премьеры в Венеции был, можно сказать, предопределен. Приз "Золотая тайга" с весомой денежной составляющей в 600 тысяч рублей будет доставлен в Москву победившему режиссеру. В Ханты-Мансийск он не смог приехать, но 21 марта лично представит свой фильм в московском мультиплексе "Октябрь" в рамках показов программы "Эхо "Духа огня". С 3 апреля "Преступный человек" выходит в ограниченный прокат.

Приз "Серебряная тайга" и 300 тысяч рублей международное жюри отдало фильму "Птичий остров". Режиссеры Майя Коса и Серджио да Коста соединили вместе кино игровое и документальное, рассказали о жизни птиц и людей посреди живой природы.

"Бронзовая тайга" и 100 тысяч рублей достались испанцу Оскару Алегрия за его первый фильм "Зумерики", в котором он сам и снимался. Это его грусть и личные воспоминания, ностальгия по детству, тем местам, где родился, вырос, откуда уехал и куда невозможно вернуться, слишком многое изменилось.

Призом Гильдии киноведов и кинокритиков отмечен еще один испанец - Элой Энсисо за фильм "Долгая ночь". С формулировкой "За деликатную работу с памятью о государственном терроре". В этом талантливом дебюте зафиксированы мучительная рефлексия и посттравматический синдром людей, переживших годы тоталитарного режима Франсиса Франко.

Российское жюри "Триумвират режиссеров", оценивавшее отечественные кинодебюты, выбрало своим фаворитом "Аутло" - фильм 30-летней дебютантки Ксении Ратушной. Этот независимый проект, снят непрофессиональным режиссером (или "режиссеркой", как теперь принято говорить) на собственные средства и денежную помощь спонсоров, готовых рискнуть. Фильм, который, казалось, практически не имел шансов дойти до зрителей, тем не менее, получил в итоге прокатное удостоверение от министра культуры Ольги Любимовой и появится в ограниченном прокате.

В "Аутло" перемешаны времена - от давних 80-х годов до сегодняшних дней, смешаны в один сюжет реальная школа и метафорические философские этюды на темы границ допустимого и запретного. Кого и чего там только нет: есть советский генерал, влюблённый в трансгендера, школьный учитель, который боится своих недозволенных желаний, странное андрогинное существо-фантом по имени Аутло - девушка, связанная некими порочными узами с кем-то всемогущим из того прошлого, в котором, как утверждалось, "секса нет".

Художественности во всем этом явно маловато, зато много лихости и совсем нет боязни напугать и шокировать кого-то откровенным разговором о самом интимном. В итоге приз. Удача - награда за смелость.