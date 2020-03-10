На Кипре выявлены два первых случая заражения коронавирусом

На Кипре два человека заразились новым коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Константинос Иоанну, уточнив, что инфицированные являются киприотами.

По его словам, первый пациент - это 25-летний житель Лимасола, который 26 февраля вернулся из Милана и сразу же был изолирован дома. Первый анализ на коронавирус показал отрицательный результат, однако второй тест оказался положительным, пишет ТАСС.

Второму пациенту 63 года. Он является специалистом в области здравоохранения из Никосии, работающим в государственном секторе. Мужчина еще третьего марта вернулся из Великобритании, однако сдал анализы лишь спустя неделю. Сейчас местные власти устанавливают всех, с кем он контактировал.

До этого дня Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.