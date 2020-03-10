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Рубрика: Спорт

Короли аншлага

На матче "Локомотив-Кубань" - ЦСКА был установлен новый рекорд посещаемости сезона Единой лиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
В Единой лиге установлен новый рекорд посещаемости по ходу нынешнего сезона. Знаменательное событие произошло в Краснодаре, где местный "Локомотив-Кубань" принимал московский ЦСКА .
В матче с ЦСКА защитник "Локо" Виталий Фридзон (слева) перешагнул рубеж в 2500 очков в Единой лиге. Фото: vtb-league.com В матче с ЦСКА защитник "Локо" Виталий Фридзон (слева) перешагнул рубеж в 2500 очков в Единой лиге. Фото: vtb-league.com
В матче с ЦСКА защитник "Локо" Виталий Фридзон (слева) перешагнул рубеж в 2500 очков в Единой лиге. Фото: vtb-league.com

Встреча второй и третьей команд "регулярки", армейцев и "Локо", соответственно, априори должна была привлечь особое внимание любителей баскетбола. Однако ажиотаж в "Баскет-холле" превзошел все ожидания. Билетные кассы были опустошены заранее: в итоге вживую за сражением отечественных грандов наблюдали 7304 зрителя. Прежний рекорд принадлежал "Арене-Мытищи", собравшей на январский матч "Химки" - ЦСКА 6877 человек.

Впрочем, даже такая поддержка не помогла "железнодорожникам" справиться с москвичами - 71:77. Решающей стала заключительная четверть, в которой хозяева уперлись в железобетонную оборону армейского клуба.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Обидное поражение, - констатировал после игры ветеран "Локомотива" Виталий Фридзон. - Играли неплохо и контролировали три четверти, но несколько наших ошибок перечеркнули все, что создавали весь матч. Тем не менее я горд за команду, мы боролись до последнего и играли сегодня в хороший баскетбол.

К слову, 34-летний Фридзон, набравший в матче семь баллов, преодолел рубеж в 2500 очков в играх Единой лиги. До него это удавалось только Алексею Шведу, у которого 2949 очков.

Поражение в матче с ЦСКА практически лишило "Локомотив-Кубань" шансов обойти армейцев в борьбе за вторую строчку по итогам "регулярки". В "гладком" чемпионате командам осталось провести по пять матчей: чтобы обогнать ЦСКА, кубанцам нужно одержать на три победы больше.

В свою очередь, армейцам пока не удается приблизиться к "Химкам", которые уверенно возглавляют турнирную таблицу. В своем последнем на данный момент матче команда Римаса Куртинайтиса одолела саратовский "Автодор" - 79:74. Не обошлось без приключений: "Химки" вели с "+21", но позволили сопернику вернуться в игру.

- Самое главное - победа, - резюмировал Куртинайтис. - Установка состояла в том, чтобы дать чуть больше отдыха ведущим игрокам и предоставить время тем, кто меньше проводит времени на площадке. Конечно, четвертая четверть меня не устраивает. Те наши игроки, кто был на площадке во время четвертой четверти, не должны были смотреть на результат в "+21" и думать, что как-нибудь, но доиграем. Мы должны бороться за каждый мяч.

Между тем

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс стал первым игроком, выбранным в сборную Евролиги по итогам минувшего десятилетия. Хайнс четыре раза становился победителем турнира (по два раза с "Олимпиакосом" и ЦСКА), дважды признавался лучшим обороняющимся игроком лиги (2016, 2018). По итогам десятилетия Хайнс занимает первую строку по подборам в нападении (516), вторую - по блок-шотам (211), третью - по подборам (1160) и пятую - по рейтингу эффективности (2789).

Спорт Баскетбол

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