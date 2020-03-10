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10.03.2020 23:01
Рубрика: Общество

Названы главные факторы смерти от коронавируса

Текст: Тимур Алимов

Ученые из столичного медицинского университета в Пекине изучили клиническую картину 191 пациента больниц Уханя и выявили основные факторы, повышающие вероятность летального исхода от COVID-19. В работе также впервые полностью описано прогрессирование заболевания.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Результаты исследования опубликованы в подкасте медицинского журнала The Lancet.

Медики проанализировали истории болезней пациентов, госпитализированных в период с 29 декабря 2019 года по 31 января 2020-го. 137 заболевших были излечены и выписаны, 54 человека скончались. Средний возраст выздоровевших, как отметил участник исследования доктор Жибо Лиу (Zhibo Liu), составил 52 года, умерших - 69 лет.

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови. Усугубляют положение также высокое кровяное давление, диабет и длительное применение неинвазивной вентиляции легких.

- Летальный исход у пожилых людей связан отчасти с естественным возрастным ослаблением иммунной системы и повышенной воспалительной реакцией, которая способствует размножению вируса. Кроме того, более длительная реакция на воспаление вызывает повреждение сердца, мозга и других органов, - сказал доктор Лиу.

Авторы исследования также уточнили период, в течение которого заболевшие представляют угрозу для окружающих. У погибших активность вируса продолжалась до кончины. У выздоровевших период составлял минимум 8 и максимум 37 дней. Руководитель работы профессор Бин Цао (Bin Cao) подчеркнул, что данный показатель не связан с продолжительностью необходимого карантина.

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- Время выделения вируса нельзя путать с периодом карантина, на котором должны находиться люди, не имеющие симптомов COVID-19, но потенциально подвергшиеся его воздействию. Назначение длительности карантина основано на инкубационном периоде нового вируса. От активности вируса зависит продолжительность изоляции и лечения людей с подтвержденным диагнозом, - рассказал Бин Цао.

Что касается отличительных особенностей в прогрессировании нового коронавируса, то у большинства пациентов повышенная температура сохранялась около 12 дней, у примерно половины вылечившихся продолжался кашель после выписки, а одышка прекращалась в среднем на 13-й день после госпитализации.

Медики отметили, что две трети из пациентов, чья клиническая картина была исследована, были доставлены в больницу в тяжелом или критическом состоянии. Таким образом, время обращения за помощью к специалистам имеет одно из ключевых значений.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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