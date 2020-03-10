Немецкие заводы в России не снизили производство из-за коронавируса

Существенного снижения объемов производства на немецких заводах в России нет. Однако в среднесрочной перспективе выпуск продукции может быть вынужденно приостановлен в тех отраслях, которые зависят от поставок комплектующих, говорится в сообщении Российско-Германской внешнеторговой палаты.

По данным ВТП, во многом это относится к автомобильным деталям из Китая и Северной Италии, микрочипам из Китая и Южной Кореи, а также химикатам из Китая. Кроме того, последствия ситуации с коронавирусом уже ощутили на себе, прежде всего, немецкие компании, которые ведут деятельность в России и работают в таких сферах, как авиаперевозки, логистика, туризм и гастрономия.

В то же время предприниматели считают, что не следует поддаваться панике из-за коронавируса. "Мы призываем воздержаться от опрометчивых мер, которые при трезвом рассмотрении не облегчают борьбу с распространением вируса, но при этом вредят экономике. Бизнес всегда был голосом разума", - заявил председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

Представители Палаты с пониманием отнеслись к введению в Москве режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. Речь идет о том, что граждане, въезжающие в российскую столицу из Германии и других стран с большим количеством заразившихся COVID-19, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Распоряжение касается туристов и командировочных.

Напомним, в ВТП состоят 900 компаний-членов, это крупнейшее иностранное бизнес-объединение в РФ. Немецкие прямые инвестиции в Россию в 2019 году составили порядка 2,1 миллиарда евро.