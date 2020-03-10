Обновление сломало смартфоны Xiaomi. Список моделей

В конце минувшей недели компания Xiaomi приступила к рассылке обновлений для двух моделей смартфонов. Сначала апдейт MIUI получили флагманские аппараты Mi 10, и практически сразу их владельцы принялись жаловаться на проблемы.

По их словам, смартфоны просто перестали загружаться после установки обновления - вместо логотипа они показывали черный экран. В Xiaomi отозвали апдейт и заявили, что будут расследовать причины произошедшего, чтобы затем выпустить новую, исправленную версию прошивки.

После этого вышел долгожданный Android 10 для смартфонов Xiaomi Mi A2 Lite, работающих на чистой версии операционной системы от Google. Вместе с темной темой оформления и другими возможностями он принес и неприятности - после обновления смартфоны, по словам владельцы, начинали циклически перезагружаться.

Этот апдейт также был отозван, устанавливать его, если он был загружен по воздуху в память устройства, не рекомендуется.