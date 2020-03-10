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Обновление сломало смартфоны Xiaomi. Список моделей

Текст:   Антон Благовещенский
10.03.2020,  
14:13

В конце минувшей недели компания Xiaomi приступила к рассылке обновлений для двух моделей смартфонов. Сначала апдейт MIUI получили флагманские аппараты Mi 10, и практически сразу их владельцы принялись жаловаться на проблемы.

По их словам, смартфоны просто перестали загружаться после установки обновления - вместо логотипа они показывали черный экран. В Xiaomi отозвали апдейт и заявили, что будут расследовать причины произошедшего, чтобы затем выпустить новую, исправленную версию прошивки.

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После этого вышел долгожданный Android 10 для смартфонов Xiaomi Mi A2 Lite, работающих на чистой версии операционной системы от Google. Вместе с темной темой оформления и другими возможностями он принес и неприятности - после обновления смартфоны, по словам владельцы, начинали циклически перезагружаться.

Этот апдейт также был отозван, устанавливать его, если он был загружен по воздуху в память устройства, не рекомендуется.

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