Один человек погиб при взрыве на химзаводе в Барселоне

Increíble la explosión de hace unos minutos en Barcelona han temblado paredes hasta más de 500 metros 🤯 pic.twitter.com/PEVpNmeMy6 — Riosinho (@Riosinho96) March 10, 2020

Как минимум один человек погиб в результате взрыва, прогремевшего на химическом заводе в Барселоне. Власти активировали протокол PLASEQCAT, разработанный на случай утечки химикатов, пишет La Vanguardia.

На данный момент различные муниципальные службы вместе с представителями предприятия пытаются выяснить, с каким типом продуктов работали на заводе, чтобы понять, есть ли риск для здоровья спасателей и населения.

Тем временем в соцсетях появились фото разбросанных взрывом по окрестным улицам обломков камней. "К счастью, это не оживленный район, иначе ЧП могло привести в гибели десятков прохожих", - отмечают пользователи.