Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей

Центробанк опубликовал курс валют на завтра, 11 марта. Курс доллара установлен на отметке 72,02 рубля (+4,5 рубля), евро - 81,86 рубля (+6 рублей).

Напомним, что на открытии торгов на Московской бирже курс доллара взлетел сразу на 4 рубля и составил 72,77 рубля.

Последний раз "американец" поднимался выше 72 рублей в марте 2016 года. Евро подорожал на 5 рублей - до 82,6 рубля. В последний раз такое было в феврале 2016 года.

В 13.55 за доллар на торгах давали 70,94 рубля, за евро - 80,45.