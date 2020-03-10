У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Определен самый мощный недорогой смартфон. В России он стоит 16500 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
10.03.2020,  
16:21
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг самых мощных смартфонов из бюджетного сегмента. Первое место в нем занял Redmi Note 8 Pro, второе - представленный в декабре 2019 года Samsung Galaxy A71. Третье место досталось "середняку" Xiaomi Mi 9T.

В России цены на Redmi Note 8 начинаются от 16500 рублей у серых продавцов, а в официальном магазине Xiaomi победившая конфигурация 6/128 Гб стоит 20 тысяч рублей. Samsung Galaxy A71 в официальной рознице продается за 30 тысяч рублей (у других продавцов можно найти дешевле - за 24 тысячи.

Наконец, Mi 9T у "серовозов" доступен по цене ниже 21 тысячи рублей, официальный магазин mi.com предлагает эту модель за 25 тысяч.

Назван смартфон с лучшей камерой на сегодняшний день
Лучшие смартфоны с NFC до 10 тысяч рублей

В десятку лучших также вошли смартфоны Xiaomi Mi Note 10 Pro, realme XT, realme Q, Mi 9 Lite, Vsmart Live, Samsung Galaxy A70 и Galaxy A51.

смартфоны
Фото: apple.com
Apple перешла на дистанционный режим работы из-за коронавируса 07.03.2020
Официально представлен смартфон OPPO Find X2, названы дата выхода и цена 06.03.2020
рейтинги
Назван самый популярный смартфон 2020 года в России. Он стоит 11500 рублей 04.03.2020
Китайский смартфон с 16 Гб памяти стал мощнейшим в мире 02.03.2020