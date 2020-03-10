Определен самый мощный недорогой смартфон. В России он стоит 16500 рублей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг самых мощных смартфонов из бюджетного сегмента. Первое место в нем занял Redmi Note 8 Pro, второе - представленный в декабре 2019 года Samsung Galaxy A71. Третье место досталось "середняку" Xiaomi Mi 9T.

В России цены на Redmi Note 8 начинаются от 16500 рублей у серых продавцов, а в официальном магазине Xiaomi победившая конфигурация 6/128 Гб стоит 20 тысяч рублей. Samsung Galaxy A71 в официальной рознице продается за 30 тысяч рублей (у других продавцов можно найти дешевле - за 24 тысячи.

Наконец, Mi 9T у "серовозов" доступен по цене ниже 21 тысячи рублей, официальный магазин mi.com предлагает эту модель за 25 тысяч.

В десятку лучших также вошли смартфоны Xiaomi Mi Note 10 Pro, realme XT, realme Q, Mi 9 Lite, Vsmart Live, Samsung Galaxy A70 и Galaxy A51.