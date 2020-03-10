Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу в нынешнем сезоне и догнал нападающего "Бостона" Давида Пастрняка в списке лучших снайперов.

Всего капитан "столичных" забил 706 голов за карьеру в НХЛ. Это восьмой показатель в истории Лиги, но Ови приблизился к легендарному канадцу Майку Гартнеру, занимающему седьмое место (708). Напомним, что рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а в тройку лидеров входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Впрочем, ни шайба Овечкина, ни гол в исполнении Дмитрия Орлова не помогли "Вашингтону" в основное время обыграть "Баффало" (2:3 Б).

"Кэпиталз" сейчас занимает третье место в Восточной конференции, набрав 90 очков в 69 матчах.

- Нам важно каждое очко, - цитирует Овечкина Washington Post. - Конечно, мы хотели взять два, здорово бились в конце, в овертайме. Но надо отдать должное сопернику.