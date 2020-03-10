Акции металлургических компаний упали за падением цен на нефть. Котировки крупнейших игроков, среди которых "Северсталь", НЛМК, Evraz, "Мечел", снизились на 8-15%. Это усугубит и без того незавидное положение металлургов.

Экспорт всех основных видов черных металлов сократился в 2019 году и продолжает сжиматься. Расчеты Аналитического центра при правительстве РФ на основе данных ФТС показали, что поставки плоского проката из железа/нелегированной стали снизились на 16,8% (до 6,9 млн тонн), сортового проката из железа/нелегированной стали - на 8,2% (до 3,5 млн тонн) и сплавов из стали на 16,9% (до 1,4 млн тонн). Поставки слитков и полуфабрикатов также упали - на 8,6% (до 15,4 млн тонн), чугуна - на 26,4% (до 4,3 млн тонн). Параллельно падают мировые цены - на горячекатаную сталь, например, они снизились более чем на 20% в Европе и почти на 30% в США.

"Рассчитывать на рост спроса на российский металл на внешних рынках не приходится, - считает Григорий Микрюков, начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при Правительстве РФ. - Замедление мировой экономики в целом сокращает спрос на сырьевые товары, в том числе металлы, а также оказывает негативное влияние на цены. Экспортная выручка российских металлургов снижается даже при сохранении объемов поставок".

Торговые войны, в частности между США и Китаем, коронавирус, а теперь и падение цен на нефть на фоне общего замедления мировой экономики только усугубляют ситуацию.

Экономические показатели ухудшились у большинства предприятий черной металлургии по всему миру. "Это становится предлогом для усиления протекционизма со стороны основных металлопотребляющих стран - потребителей российского проката, - считают в Минпромторге. - Протекционизм проявляется в применении повышенных пошлин на сталь (США) и всего инструментария торговой защиты - антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер в отношении российского экспорта стали. По мере развития собственной производственной базы в развивающихся странах - импортерах на Ближнем Востоке и в Азии - постепенно снижается возможность для диверсификации российского экспорта".

В марте 2018 года США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия - для нескольких стран, в том числе Китая и России. От введенных пошлин пострадали и наши компании, имеющие производства в США. Так, НЛМК вынуждена поставлять на свои американские предприятия стальные слябы из Бразилии и других стран. НЛМК неоднократно обращалась к властям США с просьбой вывести слябы из-под действия пошлин, но пока безрезультатно.