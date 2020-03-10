Пакет поправок в Конституцию принят во втором, основном чтении. Предложенные изменения не меняют ее духа, при этом на самом высоком правовом уровне закрепляют социальные гарантии, защищают суверенитет России, расширяют полномочия парламента. Сохраняется сильная президентская вертикаль. По предложению депутата Валентины Терешковой Госдума приняла поправку в процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституции, которая дает действующему президенту РФ Владимиру Путину возможность участвовать в новых выборах. Однако вопрос, пойдет ли Путин на них в 2024 году, остается открытым.

Во вторник днем Владимир Путин приехал в Госдуму и выступил перед депутатами, прокомментировав развернувшуюся в парламенте дискуссию по поводу новых поправок в Основной Закон. Наделять Совет безопасности или Госсовет президентскими полномочиями недемократично и опасно двоевластием, считает он. Если Конституционный суд даст положительное заключение по поправке о возможности для действующего президента участвовать в новых выборах, ее можно принять - если поддержат граждане на всероссийском голосовании 22 апреля, заявил Путин, выступая в Госдуме. Глава государства также считает, что досрочные выборы в нижнюю палату парламента сейчас не нужны.

В целом поправки в Конституцию давно назрели и будут полезны для страны и для граждан: они направлены на укрепление суверенитета, традиций и ценностей, развивают социальное государство и создают условия для уверенного, поступательного развития страны на историческую перспективу, сказал он.

Поправки необходимы стране и обществу, уверены парламентарии. Многие новеллы были внесены президентом, другие - депутатами, однако все они были подробно проработаны профильной рабочей группой, обсуждались в регионах. При этом постоянно возникал вопрос о лидере страны, о его месте во властной структуре России ближайших лет.

С важной инициативой непосредственно на пленарном заседании выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова. По ее словам, необходимо дать гражданам страны данную возможность, учитывая мощнейший авторитет действующего главы государства, который служит стабилизирующим фактором для нашего общества.

- Мы находимся сейчас у важного рубежа, - заявила она, говоря о рассмотрении изменений в Основном Законе. - Или мы примем решение, определяющее наше будущее, или бесповоротно упустим время, создадим колоссальные риски непредсказуемости.

Страховкой в таких условиях является сильная президентская власть и нравственный, моральный авторитет лидера, который занимает этот пост, подчеркнула политик. "Мир сейчас очень сложный. Все больше вызовов и угроз, и мы это ощутили при обсуждении поправок в Основной Закон, - напомнила Терешкова. - Нас, наши ценности, убеждения, целостность России, гражданское согласие стали проверять на прочность. И не только за пределами нашей страны, но и внутри".

Терешкова подчеркнула, что "вопрос не просто о должности главы государства, а именно о человеке, которому доверяют, который в сложнейших обстоятельствах принимал и принимает решения. То есть человеке, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться.

Передавая настроения граждан, парламентарий поделилась, что "людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года". "У нас у всех все эти полтора месяца было много встреч с избирателями, и практически везде они говорили о будущем, о том, кто возьмет на себя ответственность за страну… - напомнила Терешкова. - И у них была оговорка: нужно, чтобы все-таки Путин, что называется, был рядом, мол, вдруг пойдет что-то не так, он сможет поддержать, помочь, подстраховать".

Обосновав таким образом свою инициативу, она предложила два варианта. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией. Терешкова считает, что предлагаемые изменения не позволят раскачать ситуацию в стране. "Это в том числе остановит, охладит пыл тех, кто уже пытается интриговать, раскачивать ситуацию. Повторю, мы должны быть надежно застрахованы от подобных рисков, от разного рода авантюр и политиканства", - подчеркнула она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после речи Терешковой объявил перерыв для консультаций с президентом и лидерами фракций.

По итогам выступления Владимира Путина с думской трибуны Госдума поддержала поправку, которая позволит действующему президенту РФ участвовать в новых выборах. В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ" после вступления изменений в Основном Законе в силу. Число предыдущих президентских сроков значения иметь не будет.

Валентина Терешкова: Само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, - это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, проведения преобразований

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя инициативу, выразила уверенность, что она будет поддержана гражданами. "Если бы президент РФ просто хотел остаться у власти, поверьте, законных способов это сделать более чем достаточно. Это можно было сделать, не затрагивая Конституцию. Но в данном случае предложен честный и прямой путь", - добавила Матвиенко.

Вариантов остаться у власти масса и все они так или иначе звучали во время дискуссии в обществе по поправкам - от снятия ограничения на число президентских сроков вообще до вариантов через какие-то властные структуры и пожизненного президентства. Владимир Путин все их отверг, выбрав честный и в то же время самый сложный путь: решение могут принимать только граждане, причем дважды. Первый - на общероссийском голосовании по Конституции. Второй - в том случае, если в 2024 году он примет решение вновь избираться на пост президента. При этом сам вопрос, готов ли Путин идти на новые выборы, остается открытым. Принятая поправка (в случае одобрения гражданами) даст ему это право, однако это лишь возможность. Воспользуется ли Путин ей, очевидно, во многом будет зависеть от ситуации в стране и в мире в 2024 году.

В ходе дискуссии по законопроекту о конституционных изменениях также обсуждалось предложение депутата Александра Карелина. Он выступил с инициативой провести досрочные выборы в Госдуму. Парламентарий объяснил, что поправки в Основной Закон дадут больше полномочий Госдуме. "Поэтому я считаю, что было бы честно провести новые выборы с учетом новых наших возможностей", - заявил Карелин. Его поддержали ряд депутатов, в том числе лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава ЛДПР Владимир Жириновский, который предложил провести выборы 20 сентября текущего года.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не торопиться: с думской трибуны политик заявил, что необходимо тщательно взвесить все аргументы перед принятием решения.

После выступления президента, который сказал, что не видит необходимости в досрочных парламентских выборах, Александр Карелин отозвал внесенную им поправку. "Поправка снята, процедуру мы закрыли", - подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Третье чтение может состояться уже 11 марта, в таком случае в тот же день принятый закон будет направлен на одобрение в Совет Федерации.

Гарантии сохраняются

Законопроект о поправках в Конституцию подготовлен на базе Послания президента Федеральному Собранию и в первом чтении принят 23 января. Ко второму чтению была проведена большая работа - профильная рабочая группа собирала предложения со всей страны, от представителей разных сфер. Даже пришлось перенести срок приема новых изменений.

Важно, что концепция документа, поддержанного в первом чтении, не изменилась. Все заявления из Послания президента не только сохранились, но и расширились за счет нюансов. И ключевые предложения нашли поддержку в обществе, что доказали результаты соцопросов. Наибольшая (почти стопроцентная) поддержка - конечно, у социальных гарантий, напомнили депутаты на заседании Госдумы.

Касающиеся их нормы в рамках второго чтения были конкретизированы. Уточняется, что индексация пенсий проводится не реже одного раза в год. Также гарантируется повышение пособий и других социальных выплат. Кроме того, государство обеспечивает минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. В Конституции также прописываются нормы об адресной помощи, доступной и качественной медицине, социальном партнерстве. "Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав", - подчеркивается в поправках.

Как объяснили в рабочей группе, Основной Закон в обновленной редакции станет долгосрочным договором между властью и обществом, детализирующим социальные обязательства государства вне зависимости от экономической ситуации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что поправки президента наполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием. "До сегодняшнего дня наша Конституция по многим положениям была декларацией о намерениях", - напомнил спикер. По его словам, Владимир Путин в своих поправках предложил положение о социальных обязательствах сделать нормой прямого действия.

Папа, мама и дети

Кроме того, на государство возлагается обязанность по созданию условий для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей. В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутаты скорректировали норму о детях.

В прежней версии поправок формулировка звучала так: "Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". Она оказалась не самой удачной - вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения, объяснил глава профильного комитета и сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. "Предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России", - сообщил парламентарий. - В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества".

"Все-таки наша цель - чтобы формулировки постулатов Основного Закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества", - подчеркнул Крашенинников. При этом положения законопроекта, касающиеся создания условий для детей, остаются в предложенном ранее виде, они не вызывают сомнений, уточнил глава комитета.

Кроме того, к совместному ведению государства и регионов относится защита института брака как союза мужчины и женщины. Предложение и закреплении такого понятия поступило в ходе подготовки изменений в профильной рабочей группе. На встрече с ее членами идею поддержал президент. "Что касается "родителя № 1 и родителя № 2" - я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителей один и два - у нас будут папа и мама", - сказал Владимир Путин, реагируя на реплику на данную тему.

Границам повышают степень защиты

Недопустимость отчуждения территорий, защита целостности и суверенитета страны - этому посвящен еще один блок одобренных поправок. Согласно предложенной норме, действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются. Это не касается ряда процедур, которые сейчас идут с бывшими странами СССР, пояснили в комитете. Например, демаркации границы с сопредельными государствами.

В целом эта норма призвана повысить степень защиты страны и ее границ. А уже после внесения в Конституцию запрета на отчуждение территорий соответствующие поправки внесут в Уголовный и Административный кодексы, рассказал Павел Крашенинников.

Еще одна норма также поможет защитить интересы страны, только в другом ракурсе. Конституционный суд сможет определять, исполнять ли решения иностранных судов. Владимир Путин ранее одобрил данное предложение рабочей группы, отметив, что оно "напрямую связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства во внутренние дела". Благодаря этой поправке дополняются поддержанные ранее в первом чтении нормы о приоритете российского права над международным.

Отражение в президентских поправках нашла и инициатива членов рабочей группы прописать в Основном Законе, что Россия принимает меры для укрепления международной безопасности и мира, не вмешиваясь при этом в дела других стран.

Чиновников приводят в норму

Одобрены также предложения Владимира Путина о внесении в Конституцию ограничений для высших должностных лиц. Поправки запрещают ряду представителей власти иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Это касается президента, парламентариев, премьер-министра РФ, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов и даже судей, прокуроров и Уполномоченного по правам человека в РФ.

"Президент сам высказался за то, что необходимо ввести такую запретительную норму и для руководителя государства", - напомнил Павел Крашенинников, имея в виду дискуссию на встрече Владимира Путина с рабочей группой. - Это важная охранительная норма, которая уравнивает всех лиц, имеющих большие должности в стране".

Кроме того, в Конституции закрепляется принцип неприкосновенности бывших президентов РФ и прописывается, что существующая ныне процедура лишения неприкосновенности главы государства будет распространяться и на экс-президентов. Сейчас эти нормы закреплены в соответствующем федеральном законе. "Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции", - отметил Павел Крашенинников.

Нашла одобрение и поправка о праве бывших лидеров страны становиться членами Совета Федерации пожизненно. Положения о самой верхней палате в законопроекте также подверглись корректировке. Так, квота для кандидатов в Совфед, предложенных президентом РФ, увеличивается с 17 до 30 человек, при этом семь из них смогут работать в верхней палате пожизненно.

"Президенты обладают очень обширной информацией и колоссальным опытом, - отметил Павел Крашенинников. - Многое значит и то, что их избирают граждане страны, оказывая им таким образом доверие. Их мудрость и опыт послужат для страны".

На языке ценностей

Целый блок одобренных поправок - о консолидирующих для страны ценностях. Сюда можно отнести нормы о сохранении памяти защитников Отечества и противодействии фальсификациям истории. А также положение о культурном и языковом многообразии. Прописывается право российских республик наряду с государственным языком (русским) сделать свой родной язык государственным. Всем народам гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

В поправках подчеркивается и историческая связь времен. Одобренная норма от президента гласит: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Крашенинников в связи с дискуссией по этому поводу подчеркнул, что Россия остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться. По словам главы комитета, эту поправку нельзя вырывать из контекста. "Ее необходимо рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи, - продолжил он, - в которой говорится об общей тысячелетней истории и памяти предков, передавших нам в том числе веру в Бога". По его словам, главный посыл данной поправки - именно в государственном единстве.

Мнения

Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества:

Мне кажется, здесь крайне важно, что речь идет о создании некоего страховочного механизма: 2024 год - это совершенно конкретная дата. Понятно, что если у Путина нет возможности баллотироваться дальше на пост президента, то различные политические силы и внутри нашей страны, и за рубежом будут к этой дате готовиться. Сейчас, когда этот вопрос находится в поле неопределенности - Путин может пойти, может не пойти (на новый срок), - все эти "подготовки", вся эта возможная нестабильность теряет смысл, потому что Путин в качестве кандидата выигрывает любые выборы. Продление фактора Путина на этот период неопределенности, который называют "трансфером власти", крайне важно.

Не говоря уже о том, в каком мире мы живем. Високосный год никогда легким не бывает, но сейчас и коронавирус, и колебания на мировых биржах, хотя это не первый раз, когда Россия прекращает соглашения с ОПЕК. Ситуация достаточно напряженная, конечно же, наличие сильного лидера , который пользуется огромным доверием, - очень важный фактор стабильности и конкурентоспособности государства в такое время.

Кстати, если мы посмотрим на социологию, то увидим, что более половины наших граждан хотят, чтобы Владимир Путин оставался на посту президента и после 2024 года. Понятно, что этих граждан пугала и нестабильность, и возможные кризисы и катаклизмы, которые могут начаться в связи со сменой верховного руководителя. Сейчас они, что называется, выдохнут.

А чего хочет сам Владимир Путин? Я считаю, что как политик он хочет, чтобы дела в России во всех сферах обстояли наилучшим образом. Мне кажется, цель Путина ровно в этом, а не в вопросах, связанных с текущей политической конъюнктурой и состоянием властной вертикали.

Подготовила Галина Мисливская.

Дмитрий Бадовский, руководитель Фонда ИСЭПИ:

Возможность для действующего президента участвовать в новых выборах - это дополнительный стержень безопасности, который стабилизирует систему. Первое, на чем сегодня опять настаивал президент, - то, что все поправки должны вступить в силу после Общероссийского голосования, но вступить немедленно. Тогда эта новая система баланса распределения полномочий власти должна начать реально работать. И станет понятно, все ли в ней хорошо работает. Дальше есть федеральное законодательство, которым можно определенные нюансы регулировать. Нужно будет также разработать и принять закон о Госсовете, и он должен будет заново в эту систему встроиться. Это в конце концов покажет, нужно ли будет какие-то уточнения вносить, нужно ли будет Владимиру Путину переизбираться на новый срок. Поправка о сохранении права избираться полезна для системы тем, что она будет дополнительно ее стабилизировать. Все будут понимать, что в случае необходимости есть дополнительный страховочный механизм.

Для принятия этой поправки есть также юридическое обоснование, поскольку в Конституцию вносится поправка, которая снимает прежние ограничения о том, что президента можно переизбирать не более двух сроков подряд. И вот когда убирается оговорка "подряд", то меняется содержание избирательного права. Оно становится более жестким, чем раньше. И оно меняется и по отношению к Путину, и по отношению к Медведеву. Но ограничение избирательного права не может иметь обратной силы, и в этом смысле правовая логика в том, что тогда должна быть возможность для действующего президента участвовать в новых выборах, несмотря на прошлые сроки. Будет это право потом реализовано или не будет, - это другой вопрос, который будет решаться ближе к выборам 2024 года.

Подготовила Айсель Герейханова.