Переболевшим коронавирусом россиянам помогут в поиске работы

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob запустил опцию для тех, кто переболел коронавирусом нового типа.

Для этого соискателю достаточно просто поставить галочку в резюме возле графы "Переболел коронавирусом". Соискателям также рекомендуется искать работу ближе к дому. А SuperJob готов помочь человеку в этом. Нужно в резюме просто указать адрес проживания.

Перед собеседованием стоит максимально уточнять информацию о потенциальном месте работы по телефону, чтобы сэкономить время и не ездить зря. Если собеседование все же состоится, стоит заранее проверить наличие всех необходимых документов, чтобы не пришлось ездить дважды.

Эксперты SuperJob отмечают, что в периоды различных вирусных эпидемий конкуренция на рынке труда снижается, поэтому есть все шансы найти более высокооплачиваемую работу.