Песков: Ситуация с коронавирусом не сказалась на графике Путина

Глава государства ездит по регионам, специальных ограничений графика нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Согласованных встреч в Европе и не намечалось в ближайшее время.

"Пока никаких корректировок нет. Президент ездит по регионам, у него обычный рабочий график", - пояснил на брифинге Песков. "Не исключено, что могут корректироваться сроки проведения крупных международных мероприятий за границей, но у президента специальных ограничений нет в графике", - добавил он.

На вопрос, не отменялись ли встречи в Европе, представитель Кремля подчеркнул: "Пока нет согласованных и намеченных в Европе встреч в обозримой перспективе". "Нет никаких специальных действий по изменению графика", - заключил он.

Не отменяет глава государства и традиционных мероприятий с большим количеством участников. Так, на следующей неделе пройдет съезд РСПП, и, как уже подтвердил Песков, президент собирается его посетить и встретиться с членами бюро.