Илон Маск поразил мир очередным грандиозным проектом. Он намерен отправить в космос 11 тысяч спутников, которые должны обеспечить интернетом жителей практически любой точки планеты, даже самых труднодоступных. И хотя стоимость проекта огромна, около 10 миллиардов долларов, предприимчивый бизнесмен уверен, что все траты не только окупятся, но и принесут значительную прибыль.

Казалось бы, намечается благое дело, поэтому проект сразу получил поддержку многих специалистов. Негатив пришел с неожиданной стороны. Тревогу забили астрономы, когда ракета миллиардера Илона Маска запустила целую партию из 60 спутников связи Starlink. Это стало первым шагом к строительству на орбите Земли многотысячной группировки аналогичных спутников. А на недавней крупной конференции в Вене их озабоченность озвучил бывший генеральный секретарь Международного астрономического союза Пьеро Бенвенути. Чем эти многочисленные семейства спутников не устраивают ученых?

- Причины две. Во-первых, любой технике свойственно давать сбои. Отказы неизбежны, и на околоземных орбитах появится мусор. Но если при сотнях спутников это еще терпимо, то при запуске тысяч аппаратов "свалки" увеличатся в разы. И что с ними делать, сегодня никто толком не знает. Идей много, отработанных технологий нет, - сказал "РГ" вице-президент Международного астрономического союза, член-корреспондент РАН Борис Шустов. - Вторая причина беспокойства ученых связана с наблюдением за небесными телами. Дело в том, что сами спутники сделаны из материалов, хорошо отражающих солнечный свет. И ночью, когда астрономы и ведут наблюдения, эти отражения будут ловиться телескопами и восприниматься как движущиеся точки на ночном небе.

Насколько серьезно это осложнит работу астрономов? Может, все не так страшно? Ведь существуют специальные алгоритмы, которые очищают полезную информацию от фона. По словам Бориса Шустова, чтобы ответить на эти вопросы, ученые провели математическое моделирование. Ответ компьютера: следами от спутников будут исчерканы значительные площади снимков. Особенно сильно это проявится при наблюдениях на самых современных на сегодня широкоугольных телескопах, которые просматривают сразу большой участок неба. Доля испорченной площади снимка может достигать 30-40 процентов! Если следы будут яркими (а для низкоорбитальных спутников это обычное дело), то отфильтровать эти паразитные изображения будет практически невозможно.

Что делать? Отказаться от проекта, который важен для многих миллионов землян? Можно ли как-то уменьшить негативный эффект? Пока вариантов, прямо скажем, немного. Самый очевидный: покрасить спутники в темный цвет, чтобы уменьшить отражение. Но с солнечными батареями такой вариант не пройдет, они просто не будут работать. А ведь именно они самые большие по площади и могут дать самые яркие блики.

По словам Бориса Шустова, Международный астрономический союз призывает обратить особое внимание на эту ситуацию не только ученых всего мира, но и разработчиков такой техники. Надо совместными усилиями искать выход, который бы устроил все стороны. Кроме того, важно уже сейчас разработать нормативно-правовую базу, чтобы не допустить негативных последствий планов Илона Маска для науки.

Надо отметить, что в последнее время именно в области астрофизики совершаются одни из самых громких открытий, которые практически каждый год попадают в тройку важнейших достижений науки. Так, в прошлом году научный хит-парад возглавило первое в истории изображение тени сверхмассивной черной дыры. А в 2017 году Нобелевская премия была вручена за открытие гравитационных волн, которые наблюдались при слиянии огромных черных дыр.