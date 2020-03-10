Получить материнский капитал можно будет за пять дней

Проектом также расширяются виды земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств маткапитала, обеспечивается возможность распорядиться маткапиталом полностью в электронном виде. Это даст возможность не дублировать документы на бумаге.

Минстрою России необходимо будет обеспечить возможность получения Пенсионным фондом Российской Федерации информации о застройщиках, необходимой для принятия решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала.