Получить материнский капитал можно будет за пять дней

Получить средства материнского капитала и распорядиться ими станет еще проще. Как уточняется в подготовленном Минтрудом проекте постановления, срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом сократится с 30 до 10 дней, а перечислять средства будут за пять дней (сейчас на это отводится 10 дней).
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Проектом также расширяются виды земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств маткапитала, обеспечивается возможность распорядиться маткапиталом полностью в электронном виде. Это даст возможность не дублировать документы на бумаге.
Минстрою России необходимо будет обеспечить возможность получения Пенсионным фондом Российской Федерации информации о застройщиках, необходимой для принятия решений о перечислении средств материнского (семейного) капитала.