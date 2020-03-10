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10.03.2020 14:27
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ОБСЕ: Дело о крушении Boeing в Донбассе глубоко политизировано

Текст: Юрий Когалов
Расследование дела о крушении в 2014 году в Донбассе малайзийского лайнера Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, без участия России не может быть объективным. Такое мнение выразил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, он назвал начавшийся судебный процесс "политизированным судилищем".
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Те судебные процедуры, которые запущены, - это скорее какое-то политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию", - отметил дипломат. По его словам, в Москве прекрасно понимают всю заангажированность участников этого расследования. "Без России оно не имеет шансов на какие-то реальные перспективы", - подчеркнул Лукашевич.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Нидерланды проигнорировали переданные из РФ сведения по делу о Boeing

Он напомнил, что Россия была отстранена от участия в следствии, хотя и тесно взаимодействовала со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию. "Мы четко подтвердили обязательства по соответствующей резолюции Совета безопасности взаимодействовать с тем, чтобы узнать правду. Действительно, это была страшная трагедия, которую необходимо вне политического контекста расследовать профессионально и глубоко", - цитирует дипломата РИА Новости. Тем не менее ряд стран без каких-либо доказательств пытаются возложить вину на Россию, еще раз обратил внимание Лукашевич на крайнюю политизацию дела.

Напомним, Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Жертвами трагедии стали 298 человек. Для расследования крушения была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Примечательно, что Малайзия - наиболее заинтересованная сторона - присоединилась к расследованию с опозданием, и переданная следственной группе Москвой информация не была доведена до ее сведения, группа вообще проигнорировала эти данные.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Кремль заявил о сомнениях в объективности следствия по малазийскому Boeing

Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев. В ответ те заявили, что не имеют зенитных средств, которые позволили бы сбить лайнер на большой высоте. В июне прошлого года международное следствие назвало имена четырех подозреваемых в этом преступлении. Среди них оказались три россиянина и один украинец. По версии международного следствия, они участвовали в доставке на позицию в Донбассе поразившей самолет ракеты комплекса ПВО "Бук" и были причастны к удару по малайзийскому Boeing. В МИД РФ такие обвинения назвали голословными и вызывающими сожаление, а само расследование - предвзятым и однобоким.

Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, начатая вокруг дела широкомасштабная медийная кампания имеет своей целью оказать давление на участников судебного процесса. При этом СМИ намеренно обходят многие острые вопросы, имеющие прямое отношение к данной трагедии. Делается все, чтобы скрыть имеющиеся пробелы в доказательной базе и завуалировать подтасовку фактов под заранее выбранную версию. В частности, игнорируется и переданный Россией значительный массив информации об обстоятельствах произошедшего. "Мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд", - подчеркнула Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ОБСЕ Крушение Boeing под Донецком

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