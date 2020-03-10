Пуск "Протона-М" с Байконура отложили из-за "некачественных комплектующих"

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" с космодрома Байконур отложен с конца марта на конец мая из-за обнаружения "некачественных комплектующих" в ракете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центра Хруничева (производитель ракет) Алексея Варочко.

Изначально старт планировался на 31 марта. Причем это должен быть первый пуск "Протона" в нынешнем году.

"При проведении контроля качества комплектующих было обнаружено несоответствие одного из проверяемых параметров. Для обеспечения надежности и гарантии выполнения своих обязательств Центром Хруничева принято решение заменить серию комплектующих, в том числе на ракете-носителе "Протон-М", находящейся на техническом комплексе космодрома Байконур для запуска космических аппаратов "Экспресс"", - цитирует агентство гендиректора Алексея Варочко.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.

Кстати, как говорят специалисты, суммарная масса космических аппаратов превышает энергетические возможности ракеты "Протон-М" с блоком "Бриз-М". Поэтому после отделения спутникам предстоит довыводиться на целевую орбиту с использованием собственных электродвигательных установок, работающих на ксеноне.