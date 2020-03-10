Путин и Назарбаев обсудили стратегическое партнерство России и Казахстана

Российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Путин поблагодарил за то, что Назарбаев не забывает свои "детища" - а это не только современный Казахстан, но и инициированные им процессы интеграции на постсоветском пространстве, которые выразились в создании Евразийского экономического союза. "Спасибо, что вы и дальше продвигаете эту идею", - сказал он.

Российский президент также отметил "абсолютно стратегический альянс, стратегическое партнерство между Россией и Казахстаном", которое успешно развивается. Продолжается политический диалог, регулярные встречи на уровне президентов, ритмичная работа правительств, растет товарооборот - в прошлом году почти на 20 процентов, достиг примерно 20 миллиардов долларов.

Назарбаев поблагодарил за встречу в бурное время, когда в мире происходят большие события - упали котировки на энергоносители и в Думе идет обсуждение проекта конституционных изменений. "Я наблюдаю за всем этим и думаю, что сегодня подняли вопрос, о котором мне нравится думать: правильно, не должно быть двусмысленностей ни в чем, это наша с вами политика", - заметил он.

"Все эти годы мы с вами вместе работаем, больше 20 лет, тесно... Россия для Казахстана - партнер номер один в экономике и в политике. Я всегда говорю: у нас примерные отношения", - подчеркнул первый президент Казахстана.

"С вашей подачи я стал почетным председателем Евразийского союза", - продолжил первый президент Казахстана. "Есть трудности, но я считаю, что эта интеграция работает, имеет большую перспективу", - оценил он. "Сейчас март, год, как я оставил свои полномочия. Время быстро идет, однако продолжаю активно заниматься вопросами, которые касаются наших отношений, развития Казахстана", - заметил Назарбаев.