Путин назвал чушью слова об одинаковой ответственности Гитлера и Сталина

Андрей Ванденко: Победа, 75 лет. Для Вас принципиально важно, чтобы все приехали лидеры?

Владимир Путин: Вообще не важно. Это наш праздник. Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет - это их выбор. Но это, мне кажется, и для них было бы ошибкой.

Андрей Ванденко: У Вас есть ощущение, что у нас хотят отнять Победу?

Владимир Путин: Нет такого ощущения. Это невозможно, достаточно посчитать. Ну, понимаете, это же недалёкие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Надо посмотреть хронологию развития событий начиная с 1919-18 годов, как это всё происходило. Кто и какие подписывал документы с Гитлером. Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин - Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции - есть. Гитлер и руководитель Польши - есть. И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: "Только не в один день с нами, не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претендуете - на Тешинскую область". Это прямой сговор. Ну, прочитайте, всё в документах есть. Я вот из архива поднял это всё и посмотрел, почитал.

Андрей Ванденко: Да-да, читали, слышали.

Владимир Путин: Ну да, конечно, там всё написано. И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года. Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны.

Андрей Ванденко: Польша приравнивает Советский Союз, официально Варшава приравнивает Советский Союз к гитлеровской Германии, ставит знак равенства и обвиняет обе страны в развязывании Второй мировой войны. Мы тут же кидаемся в бой.

Владимир Путин: Мы никуда не кидаемся. Секретные там протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии.

Андрей Ванденко: Вы говорите про прошлое, я про сегодня, всё-таки, смотрите...

Владимир Путин: Не-не-не-не.

Андрей Ванденко: Сегодняшние власти Польши не позвали Вас в Освенцим на 75-летие.

Владимир Путин: Не позвали - и не надо!

Андрей Ванденко: Но поехал туда зато Зеленский, который рассказывает про 1-й Украинский фронт, про 100-ю Львовскую дивизию…

Владимир Путин: Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это - конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я Вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнется. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это - плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку.

Андрей Ванденко: А как Вы относитесь к лозунгам, когда там "Можем повторить", которые 9 Мая?

Владимир Путин: Какие? Что это за лозунги?

Андрей Ванденко: Ну, 9 Мая типа на BMW или на Mercedes сзади: "Можем повторить", "На Берлин"...

Владимир Путин: Послушайте, Вы…

Андрей Ванденко: "Спасибо деду за Победу".

Владимир Путин: "Спасибо деду за Победу" - отлично.

Андрей Ванденко: А "Можем повторить"?

Владимир Путин: Вы знаете что? Это трактовать можно по-разному. Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим.

Андрей Ванденко: Ну лучше бы, чтобы не пришлось…

Владимир Путин: Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся. И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом. Если лозунг, о котором Вы сказали, рассматривать именно с таких позиций, то достаточно вспомнить и Александра Невского: "Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет".

Источники данных: Большая российская энциклопедия.

Стенограмма опубликована на сайте ТАСС.