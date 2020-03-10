Путин оценил слоган "Мы повторим" к 9 мая

На вопрос об отношении к лозунгам, например, "Можем повторить", на 9 Мая президент удивился: "Какие? Что это за лозунги?". Журналист Андрей Ванденко пояснил: 9 Мая на BMW или на Mercedes сзади: "Можем повторить", "На Берлин". ""Спасибо деду за Победу"", - продолжил перечислять Ванденко. ""Спасибо деду за Победу" - отлично", - заметил Владимир Путин.

"А "Можем повторить"?" - настаивал журналист. "Это трактовать можно по-разному", - сказал президент. "Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - подчеркнул он.

"Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся. И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом", - заверил президент. И если этот лозунг рассматривать именно с таких позиций, то достаточно вспомнить Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", заключил глава государства.