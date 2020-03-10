Путин оценил слоган "Мы повторим" к 9 мая

Новости

Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме 11:34
Задержаны подозреваемые в совершении 35 краж из домов в Подмосковье 11:33
Москвичей на этой неделе ждут дожди и ветры 11:25
Под Симферополем началось строительство крупнейшего на полуострове рынка 11:24
АвтоВАЗ рассказал о возможном повышении цен на свои машины 11:09
Названы самые дешевые съемные квартиры в Москве 11:08
Полицейские в Подмосковье задержали грабителей храмов 11:06
В Москве закрыт сезон подледной рыбалки 11:04
Открылась регистрация на XI Международный форум "Экология" 11:01
89% россиян, побывавших в "Острове мечты", довольны его посещением 10:59
Москалькова: Все омбудсмены будут наблюдать за голосованием по Конституции 10:55
У ангарских гимназистов выявили норовирус 10:51
Национальная авиакомпания Марокко приостановит полеты в Италию 10:39
Врач рассказал, как есть шашлык с больным желудком 10:37
В Екатеринбурге на женщину с детьми упала глыба льда 10:35
В Прикамье женщина из ревности напала с ножом на сожителя 10:35
Наталья Сергунина: Следим за умными городами 10:30
В Хабаровском крае собрали гуманитарную помощь для китайцев 10:27
Эрмитаж и Apple сняли фильм-прогулку по музею 10:25
В Прикамье водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком 10:23
Эксперты доработают проект сотрудничества СНГ в области туризма 10:20
Авиарейсы из Ульяновска в Москву отменили из-за тумана 10:18
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае 10:15
Находящиеся в КНР студенты ДВФУ перейдут на дистанционное обучение 10:14
Захарова: Посольство Италии едко прошлось по рекомендациям РФ, а зря 10:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 10:13
Рубрика: Власть

Путин оценил слоган "Мы повторим" к 9 мая

Текст: Кира Латухина
Если на Россию снова кто-то нападет, как сделала нацистская Германия, то наш народ готов повторить подвиг Победы. Но Москва никогда к этому не стремилась, и у российского руководства вопрос таким образом не стоит. Об этом президент заявил в десятой серии видеоинтервью проекту ТАСС, в которой речь шла о памяти о Великой Отечественной войне, а также о Сталине и Гитлере. Следующая часть выйдет завтра и будет посвящена России на международной арене и отношениям с США.

На вопрос об отношении к лозунгам, например, "Можем повторить", на 9 Мая президент удивился: "Какие? Что это за лозунги?". Журналист Андрей Ванденко пояснил: 9 Мая на BMW или на Mercedes сзади: "Можем повторить", "На Берлин". ""Спасибо деду за Победу"", - продолжил перечислять Ванденко. ""Спасибо деду за Победу" - отлично", - заметил Владимир Путин.

Фото: РИА Новости
В марте 1945 года немцы яростно попытались перевернуть ход проигранной ими войны

"А "Можем повторить"?" - настаивал журналист. "Это трактовать можно по-разному", - сказал президент. "Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - подчеркнул он.

"Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся. И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом", - заверил президент. И если этот лозунг рассматривать именно с таких позиций, то достаточно вспомнить Александра Невского: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", заключил глава государства.

Стенограмма десятой серии интервью Владимира Путина для ТАСС
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Владимир Путин: статьи и интервью День Победы

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть
Последствия обвала цен на нефть
Путин назвал чушью слова об одинаковой ответственности Гитлера и Сталина
Минсельхоз не ожидает повышения цен на продукты питания
Двум участникам банды GTA дали 25 лет колонии
Мошенники придумали новый способ воровства денег у граждан в интернете
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж