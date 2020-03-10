Президент России Владимир Путин уверен, что Россия достойно пройдет период колебаний на нефтяном рынке и биржах. Об этом он заявил во вторник в ходе выступления в Госдуме.

Глава государства отметил, помимо существующих вызовов и угроз "еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть прыгают, а вместе с ними курс национальной валюты и биржи".

"Воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно - мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными", - сказал Путин.

"Но надо работать и работать вместе, консолидированно", - добавил он.



Видео: RT