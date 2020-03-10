Путин заявил о готовности России повторить подвиг ВОВ в случае опасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова повторить подвиг времен Великой Отечественной войны, если столкнется с аналогичной угрозой.

"Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", - сказал Путин в интервью ТАСС.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда войска фашисткой Германии без предупреждения вторглись на территорию СССР. Боевые действия продолжались почти четыре года и завершились безоговорочной победой Советского Союза.