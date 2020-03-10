Путин заявил о поддержке парламентского измерения "нормандского формата"

Если парламентарии в России, Украине, ФРГ и Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, это было бы очень хорошо, сказал президент РФ. Путин очень рассчитывает, что все получится. "Надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины", - добавил он.

"Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу. Единственное, что могу пожелать вам - успехов", - заметил Путин. "Мы со своей стороны всегда готовы включиться", - заверил он.

Помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы очень полезной: они могли бы убедить своих коллег на Украине реализовать Минские соглашения в полной мере, считает Медведчук. "Если исходить из того, что в Украине Верховная рада должна принять законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями: и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в Конституцию, - то помощь наших коллег из Госдумы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она была бы полезной, чтобы убедить наших депутатов в том, что Минские соглашения, как это считается, безальтернативны, чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу, тем самым приблизив мир в Украине", - заметил украинский политик.

"Многое делают главы государств. Но парламенты могли бы работать также эффективно в рамках реализации Минских соглашений, потому что законодательное обеспечение договоренностей, которые достигаются, желает лучшего. И именно это основная проблема сегодня у наших коллег в Верховной раде", - сказал Володин. "Со своей стороны, мы сегодня создали рабочую группу, переходим от взаимоотношений в рамках обмена мнений на обсуждение конкретных вопросов, в том числе профильных комитетов, специалистов в конкретных областях", - сообщил он. И важно, чтобы к этому формату подключились парламентарии Франции и ФРГ.