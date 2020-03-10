89% россиян, побывавших в "Острове мечты", довольны его посещением

Около 89% посетителей "Острова мечты" остались довольны. Такой вывод сделали авторы исследования "Инсомар". Не понравился "Остров мечты" всего 3% посетителей. Еще 8% затруднились ответить на этот вопрос. Более половины посетителей - 54 процента - поставили новому парку развлечений пятерку по 5-балльной шкале. Еще по мнению 33% русский "Диснейленд" просто "хороший", а 9% гостей поставили ему тройку. Средний балл - 4,37.

Почти 90 процентов, а точнее, 89% посетителей, заявили, что готовы порекомендовать "Остров мечты" для времяпрепровождения друзьям, знакомым и коллегам. Со временем, по мнению авторов исследования, оценки станут еще выше, так как исчезнут шероховатости, присущие пусковому периоду.