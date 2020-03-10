Новости

На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка 13:07
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России 13:06
Создатели "Игры престолов" снялись в "Мире Дикого Запада" 13:04
Москалькова: Если наказывать за несоблюдение карантина, то в правовых рамках 13:04
Опасное межсезонье: где на дороге может занести из-за "черного льда" 13:03
Школьники пишут Всероссийские проверочные по истории и химии 13:00
ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка 12:57
Роскомнадзор разъяснил законность замеров температуры на работе 12:54
Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка под Костромой 12:53
Вышел кровавый трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat 12:52
В Чили грабители перехватили 15 миллионов долларов 12:50
Судьбу Московского автосалона-2020 определят до конца весны 12:23
На Кубани глава района пойдет под суд за превышение полномочий 12:20
В Подмосковье 8 марта мужчина зарезал собственную мать 12:19
Баста исполнил мечту маленькой рязанки 12:16
В Улан-Удэ Юрий Трутнев вручил ветеранам юбилейные медали 12:10
Вышел финальный русский трейлер "Черной вдовы" 12:09
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле" 12:08
В Беларуси три человека вылечены от коронавируса 12:03
В Карелии главу муниципалитета обвинили в мошенничестве 12:03
В Екатеринбурге растаяла скандальная работа Покраса Лампаса 11:56
В Севастополе двое мужчин сорвались с 16-метровой скалы 11:40
Индекс промпроизводства Бурятии вырос на 12,1% 11:39
Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси 11:38
Названы самые популярные курорты России для отдыха весной 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 12:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Баста исполнил мечту маленькой рязанки

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Благотворительный проект "Мечтай со мной" исполнил мечту юной Вероники из Рязани. Девочка побывала на концерте любимого артиста Басты, сообщает официальный паблик волонтерского корпуса Рязанской области.

Фото: AXEL HEIMKEN / DPA / AFP
Сольный проект Тилля Линдеманна выступит в Москве

Веронике всего девять лет, но все песни Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, она знает наизусть. В преддверии 8 марта, благодаря проекту "Мечтай со мной", она встретилась с любимым артистом. Свою любовь к его творчеству она выразила в рисунках и плакате, которые подарила Василию Вакуленко.

При встрече Вероника рассказала также, что самая любимая ее песня "Папа WhatsApp". Подарки Басте очень понравились. Прощаясь, он оставил девочке на память автограф и, конечно, пожелал здоровья.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" исполняет мечты детей (до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Курсы доллара и евро обновили показатели 2016 года
В Госдуму внесена новая формулировка нормы Конституции о детях
ЦБ предоставит банкам дополнительную ликвидность
Почему группа Little Big достойна поехать на "Евровидение"
Какие уличные фестивали пройдут в Москве в 2020 году