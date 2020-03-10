Баста исполнил мечту маленькой рязанки

Благотворительный проект "Мечтай со мной" исполнил мечту юной Вероники из Рязани. Девочка побывала на концерте любимого артиста Басты, сообщает официальный паблик волонтерского корпуса Рязанской области.

Веронике всего девять лет, но все песни Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, она знает наизусть. В преддверии 8 марта, благодаря проекту "Мечтай со мной", она встретилась с любимым артистом. Свою любовь к его творчеству она выразила в рисунках и плакате, которые подарила Василию Вакуленко.

При встрече Вероника рассказала также, что самая любимая ее песня "Папа WhatsApp". Подарки Басте очень понравились. Прощаясь, он оставил девочке на память автограф и, конечно, пожелал здоровья.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" исполняет мечты детей (до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни.